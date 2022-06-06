Пн, 6.06.2022
От имени всех нас я хочу отдать должное всей твоей жизни, которую ты посвятила самоотверженному служению. Принц Чарльз на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II
Принц Чарльз на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II

Планируется отметить 25-ю годовщину попытки взорвать памятник в парке Победы

Памятник в парке Победы ФОТО: LETA

Сегодня в 19:00 национальный союз "Справедливость" планирует провести у памятника Свободы мероприятие, чтобы отметить 25-ю годовщину попытки взорвать памятник советским воинам в Пардаугаве, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Организация напоминает, что в 1997 году при неудачной попытке взорвать памятник погибли два человека, а около десяти были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Организаторы мероприятия подчеркивают, что поддерживают демонтаж памятника, прославляющего советский режим.

Как сообщили в Рижской думе, самоуправление получило заявку организации на проведение мероприятия. В ней указано, что с 19:00 до 21:00 на площади Свободы состоится собрание, в котором примут участие около 40 человек. Цель мероприятия - отметить 25-ю годовщину попытки патриотов взорвать памятник в Пардаугаве.

Члены созданной в 1995 году нелегальной организации Pērkoņkrusts трижды пытались взорвать памятник советским воинам в парке Победы в Риге. Последняя попытка 5 июня 1997 года закончилась гибелью двух членов организации.

По факту попытки взорвать памятник против членов организации было возбуждено уголовное дело, а в ходе расследования выяснилось, что нелегальная организация совершила и другие преступления - дважды ее члены пытались взорвать теплотрассы предприятия Rīgas siltums, чтобы добиться снижения тарифов, физически расправились с несколькими людьми, распространяли антигосударственные воззвания и заявления, способствующие национальной и расовой ненависти.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back