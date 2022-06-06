Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную

Матч проходил на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне и завершился победой португальцев со счётом 4:0. Роналду отличился на 35-й и 40-й минутах встречи, ещё по голу забили Вильям Карвалью и Жоау Канселу.

Португалия с 4 очками возглавляет турнирную таблицу, чехи - вторые (4), далее идут испанцы (2) и швейцарцы (0). В следующем матче Португалия на своём поле примет Чехию, а Швейцария дома встретится с Испанией. Обе встречи состоятся 9 июня.

Отметим, что 37-летний португалец забил 117-й гол за национальную сборную и обновил свой же рекорд. Второе место занимает бывший футболист сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых голов, а замыкает тройку лучших Мохтар Дахари из Малайзии - 89 голов.

На четвёртое место поднялся нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в воскресенье забил пять голов в товарищеском матче с национальной командой Эстонии (5:0). На счету Месси стало 86 голов и по этому показателю он обошёл Ференца Пушкаша (84 гола за сборную Венгрии).