Выявлено 282 новых случая Covid-19, умерли два человека

Умершие были в возрасте от 80 до 99 лет. Они были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации:

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 117,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4663 лабораторных теста на Covid-19, 6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 72 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 210 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 829 425 человек в Латвии.

За два года в Латвии зарегистрировано почти 7900 смертей, связанных с Covid-19

С апреля 2020 года по апрель этого года в Латвии зарегистрировано 6136 смертей, в которых основной причиной смерти был Covid-19, а в 1760 случаях он признан способствующим смерти фактором, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Предварительные данные о причинах смерти населения в этом году показывают, что наибольшее количество смертей, связанных с Covid-19, было в марте - 377. В феврале это был 351 случай, в январе - 303, в апреле - 164, в мае - 59.

Из 1254 пациентов с Covid-19, умерших за первые пять месяцев этого года, у 842 это был основной диагноз, у 188 - другая причина смерти, у 164 - сердечно-сосудистые заболевания, а у 62 причина смерти неизвестна.

SPKC просит учитывать, что это предварительные данные, потому что получены еще не все заключения о смерти.