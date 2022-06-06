Выявлено 282 новых случая Covid-19, умерли два человека
За последние три дня в Латвии зарегистрировано 282 новых случая Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние три дня в Латвии зарегистрировано 282 новых случая Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие были в возрасте от 80 до 99 лет. Они были не вакцинированы или не завершили курс вакцинации:
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 117,5 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 4663 лабораторных теста на Covid-19, 6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 72 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 210 были вакцинированы.
С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 829 425 человек в Латвии.
За два года в Латвии зарегистрировано почти 7900 смертей, связанных с Covid-19
С апреля 2020 года по апрель этого года в Латвии зарегистрировано 6136 смертей, в которых основной причиной смерти был Covid-19, а в 1760 случаях он признан способствующим смерти фактором, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Предварительные данные о причинах смерти населения в этом году показывают, что наибольшее количество смертей, связанных с Covid-19, было в марте - 377. В феврале это был 351 случай, в январе - 303, в апреле - 164, в мае - 59.
Из 1254 пациентов с Covid-19, умерших за первые пять месяцев этого года, у 842 это был основной диагноз, у 188 - другая причина смерти, у 164 - сердечно-сосудистые заболевания, а у 62 причина смерти неизвестна.
SPKC просит учитывать, что это предварительные данные, потому что получены еще не все заключения о смерти.
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