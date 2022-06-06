Москва сообщила, что в Киеве в результате обстрелов были уничтожены танки: Украина отвергла эти заявления

"Я официально заявляю, что военной техники на заводе нет", - написал в Telegram председатель правления железнодорожного предприятия Александр Камышин, отметив, что на заводе ремонтируются вагоны для экспорта зерна.

"Нам уже привычно так начинать день. Каждый день бьют по железнодорожной инфраструктуре, мы ее быстро ремонтируем и едем дальше", - сказал он.

Камышин пригласил в воскресенье, 5 июня, украинских и иностранных журналистов посетить завод в Дарницком районе Киева.

Уже сообщалось, что российские силы утром в воскресенье, 5 июня, обстреляли ракетами Киев, целясь по объектам железнодорожной инфраструктуры

По предварительной информации, ракеты были выпущены с самолетов Ту-95 над Каспийским морем. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что один человек, пострадавший от обстрела, доставлен в больницу. По его словам, взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы. В Генштабе ВСУ также подтвердили, что нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве.