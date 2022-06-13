ФОТО: Пресс-фото

Врач широкого профиля, травматолог-ортопед Марк Федоров, который консультирует в медицинских центрах Northway в Клайпеде и Риге, уже принял первых пациентов, которые приехали на операции из Латвии.

Пациентка Елена рассказывает, что два года назад перенесла травму плеча. Долго искала врача, который мог бы ей помочь. Однако врачам, к которым Елена обращалась в Латвии, не удалось установить причину боли в плече. Наконец, после двухлетних поисков знакомый порекомендовал ей травматолога-ортопеда Марка Федорова, о котором говорят, что он является выдающимся специалистом своей отрасли, который успешно решает даже самые сложные проблемы. После того, как утихла пандемия COVID-19 Елена узнала, что врач приезжает в Ригу, и решила обратиться к нему. Именно Марк Федоров диагностировал причину ее проблемы и предложил сделать операцию в Клайпеде.

ФОТО: Пресс-фото

«Операция была назначена через месяц, было достаточно много времени подготовиться. Мы вместе с мамой приехали в Клайпеду вечером, поэтому была возможность погулять по городу, а с утра я пришла в клинику, где мне сделали операцию. В клинике я проведу один день, а завтра с утра мы уже отправимся домой», – радуется Елена.

Она говорит, что после операции чувствует себя прекрасно, в медицинском центре Northway в Клайпеде ей нравится всё – есть отдельная палата, комфортабельная кровать, вкусная еда, приятный и заботливый персонал. Елена рада своему решению обратиться именно к доктору Марку Федорову и утверждает, что, если бы кому-то из близких или знакомых понадобилась помощь травматолога-ортопеда, она без сомнений порекомендовала бы и этого врача, и эту клинику.

По словам травматолога-ортопеда Марка Федорова, девятнадцатилетняя Елена во время консультации жаловалась на постоянную боль в плечевом суставе из-за травмы, полученной два года назад. Пациентка постоянно испытывала боль, которая особенно усиливалась после большой нагрузки, и дискомфорт в районе плеча, который, по мнению врача, молодой человек испытывать не должен. Во время консультации у пациентки был диагностирован разрыв верхней суставной губы в том месте, где прикрепляется двуглавая мышца. «Эти разрывы чаще всего болезненны, через некоторое время развивается воспаление, появляется постоянный дискомфорт. В таких случаях пациентам предлагается сделать артроскопическую реконструктивную операцию, во время которой через несколько маленьких разрезов суставная губа фиксируется в том мете, где она оторвалась», – рассказывает М. Федоров.

ФОТО: Пресс-фото

По словам врача, операция малоинвазивна и раны невелики. Сразу же после операции на протяжении приблизительно 4–6 недель нужно носить ортез для руки. Однако это не означает, что он должен быть надет все время. Со снятым ортезом можно и поесть, и помыться, и управлять автомобилем, и делать упражнения для локтя. Главное – не поднимать плечо. Через 5–6 недель для восстановления силы и амплитуды движений пациенту рекомендуется реабилитация. Значит, заниматься привычными делами с учетом состояния пациента можно не раньше, чем через два месяца. После этого можно возвращаться в спортивный зал, плавать в бассейне и поднимать веса, однако не менее полугода не рекомендуется играть в гандбол, волейбол и т. п. Поэтому, говорит М. Федоров, необходимо немного терпения, но оно того стоит – когда мышца заживет и восстановится, качество жизни очевидно улучшится.

Говоря о послеоперационном уходе, врач отмечает, что никакой специальный уход после артроскопических операций не нужен, однако, отпуская пациента домой, он всегда дает подробные рекомендации и контактную информацию, чтобы по необходимости можно было связаться с врачом. «Каждый месяц я приезжаю в Ригу консультировать, поэтому пациент, если нужно, может прийти показаться. В эпоху технологий нет проблем связаться, посмотреть, где бы пациент ни жил», – гарантирует М. Федоров.

«Пациентам, приехавшим из Латвии, не нужна никакая специальная подготовка, нужно только пройти исследования (это можно сделать в своей стране) и в оговоренное время явиться на операцию. Чаще всего пациенты приезжают в Клайпеду вечером, с утра приходят в клинику, там мы делаем операцию, а на следующее утро отпускаем пациентов домой», – рассказывает врач.

ФОТО: Пресс-фото

На вопрос о том, как ему удалось определить причину проблемы, врач отвечает: «Так как этой патологии и артроскопическим операциям я посвятил всю свою жизнь и консультирую пациентов с такими проблемами каждую неделю, у меня накоплен большой опыт и натренирован глаз. Я никогда не читаю заключения, изображения магнитного резонанса (МР) изучаю сам, тогда взгляд притягивает одна или другая патология».

Травматолог-ортопед М. Федоров имеет более 20 лет профессионального врачебного опыта, каждый год проводит более 660 операций. В Литве и за рубежом он является признанным специалистом в своей отрасли, специализируется на лечении патологий коленного сустава (повреждений менисков, связок, хряща), плечевого сустава (нестабильности, разрыва сухожилий ротаторов), локтевого сустава («мыши», артроза, воспаления) и лодыжки (повреждений хряща, связок) малоинвазивным (артроскопическим) методом, а также проводит прогрессивные операции эндопротезирования суставов.

Врач ежегодно принимает участие как в литовских, так и в зарубежных конференциях, читает лекции в Турции, Китае, Индии и других странах. Врач является лектором компании Smith & Nephew PLC (Великобритания), проводит теоретические и практические курсы по артроскопии для врачей, проводит показательные операции онлайн, принимает стажеров из зарубежных стран в современном медицинском центре Northway в Клайпеде.

ФОТО: Пресс-фото

Цель М. Федорова – как можно быстрее позволить пациенту вернуться к полноценной и активной жизни. По словам специалиста, чтобы этого добиться, важно точно поставить диагноз и выбрать оптимальный метод лечения. Врач М. Федоров в медицинском центре Northway в Риге дает любые плановые и дистанционные консультации пациентам из Латвии, страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата. Врач консультирует на английском или русском языке.