Остапенко выпала из Топ-15 мирового рейтинга

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в мировом рейтинге WTA опустилась на три позиции и теперь занимает 16-е место. Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая взяла паузу в выступлениях, опустилась на 10 мест и теперь занимает 207-е место.

Лидером мирового женского тенниса по-прежнему является полька Ига Свёнтек, которая в минувшее воскресенье стала чемпионкой "Ролан Гаррос". С пятого на второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, а испанка Паула Бадоса с четвёртого места поднялась на третью строчку.

Рейтинг WTA. Версия от 6 июня 2022 года :

Ига Свёнтек (Польша) - 8631 очков Анетт Контавейт (Эстония) - 4326 Паула Бадоса (Испания) - 4245 Онс Жабер (Тунис) - 4150 Мария Саккари (Греция) - 4016 Арина Соболенко (Беларусь) - 3966 Каролина Плишкова (Чехия) - 3678 Джессика Пегула (США) - 3255 Даниэль Коллинз (США) - 3255 Гарбин Мугуруса (Испания) - 3060

По итогам "Ролан Гаррос" в топ-10 рейтинга АТР также произошло несколько изменений. Так, например, 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль обошёл Стефаноса Циципаса и стал четвёртой ракеткой мира.

Российский теннисист Андрей Рублёв потерял одну позицию и занимает 8-е место в списке АТР, а финалист "Ролан Гаррос" норвежец Каспер Рууд поднялся на две строчки и занимает 6-ю позицию.

Рейтинг ATP. Версия от 6 июня 2022 года :

Новак Джокович (Сербия) - 8770 Даниил Медведев (Россия) - 8160 Александр Зверев (Германия) - 7795 Рафаэль Надаль (Испания) - 7525 Стефанос Циципас (Греция) - 6100 Каспер Рууд (Норвегия) - 5050 Карлос Алькараз (Испания) - 5005 ﻿Андрей Рублёв (Россия) - 4260 Феликс Оже (Канада) - 3955 Маттео Берреттини (Италия) - 3805