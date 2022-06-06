Остапенко выпала из Топ-15 мирового рейтинга
В понедельник, 6 июня, был опубликован новый еженедельный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).
В понедельник, 6 июня, был опубликован новый еженедельный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в мировом рейтинге WTA опустилась на три позиции и теперь занимает 16-е место. Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая взяла паузу в выступлениях, опустилась на 10 мест и теперь занимает 207-е место.
Лидером мирового женского тенниса по-прежнему является полька Ига Свёнтек, которая в минувшее воскресенье стала чемпионкой "Ролан Гаррос". С пятого на второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, а испанка Паула Бадоса с четвёртого места поднялась на третью строчку.
Рейтинг WTA. Версия от 6 июня 2022 года:
По итогам "Ролан Гаррос" в топ-10 рейтинга АТР также произошло несколько изменений. Так, например, 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль обошёл Стефаноса Циципаса и стал четвёртой ракеткой мира.
Российский теннисист Андрей Рублёв потерял одну позицию и занимает 8-е место в списке АТР, а финалист "Ролан Гаррос" норвежец Каспер Рууд поднялся на две строчки и занимает 6-ю позицию.
Рейтинг ATP. Версия от 6 июня 2022 года:
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