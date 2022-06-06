Пн, 6.06.2022
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Лийз Ристал, руководитель Wolt Baltic

Остапенко выпала из Топ-15 мирового рейтинга

Алёна Остапенко ФОТО: EPA/Scanpix

В понедельник, 6 июня, был опубликован новый еженедельный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР).

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в мировом рейтинге WTA опустилась на три позиции и теперь занимает 16-е место. Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая взяла паузу в выступлениях, опустилась на 10 мест и теперь занимает 207-е место.

Лидером мирового женского тенниса по-прежнему является полька Ига Свёнтек, которая в минувшее воскресенье стала чемпионкой "Ролан Гаррос". С пятого на второе место поднялась эстонка Анетт Контавейт, а испанка Паула Бадоса с четвёртого места поднялась на третью строчку.

Рейтинг WTA. Версия от 6 июня 2022 года:

  1. Ига Свёнтек (Польша) - 8631 очков
  2. Анетт Контавейт (Эстония) - 4326
  3. Паула Бадоса (Испания) - 4245
  4. Онс Жабер (Тунис) - 4150
  5. Мария Саккари (Греция) - 4016
  6. Арина Соболенко (Беларусь) - 3966
  7. Каролина Плишкова (Чехия) - 3678
  8. Джессика Пегула (США) - 3255
  9. Даниэль Коллинз (США) - 3255
  10. Гарбин Мугуруса (Испания) - 3060

По итогам "Ролан Гаррос" в топ-10 рейтинга АТР также произошло несколько изменений. Так, например, 14-кратный чемпион турнира Рафаэль Надаль обошёл Стефаноса Циципаса и стал четвёртой ракеткой мира.

Российский теннисист Андрей Рублёв потерял одну позицию и занимает 8-е место в списке АТР, а финалист "Ролан Гаррос" норвежец Каспер Рууд поднялся на две строчки и занимает 6-ю позицию.

Рейтинг ATP. Версия от 6 июня 2022 года:

  1. Новак Джокович (Сербия) - 8770
  2. Даниил Медведев (Россия) - 8160
  3. Александр Зверев (Германия) - 7795
  4. Рафаэль Надаль (Испания) - 7525
  5. Стефанос Циципас (Греция) - 6100
  6. Каспер Рууд (Норвегия) - 5050
  7. Карлос Алькараз (Испания) - 5005
  8. ﻿Андрей Рублёв (Россия) - 4260
  9. Феликс Оже (Канада) - 3955
  10. Маттео Берреттини (Италия) - 3805

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