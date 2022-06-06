Роналдо проедет 500 км на велосипеде из-за данного перед сезоном обещания

45-летний бразилец отправился по так называемому Пути святого Иакова на севере Испании. Роналдо обещал это сделать, если "Вальядолид", которым он владеет, выйдет в высший дивизион чемпионата Испании, что в итоге и произошло.

Экс-футболист начал своё путешествие 5 июня, сообщив об этом в Instagram.

"Я пообещал, что если мы вернёмся в Ла Лигу, я проеду Камино де Сантьяго. Я сделаю это на велосипеде, так как не могу бегать. Это будет прекрасно. Я знаю, что буду страдать физически, но это будет незабываемый опыт", - цитирует Роналдо The Guardian.

Для экс-футболиста "Реала", "Интера" и "Барселоны" испанский клуб стал первой футбольной инвестицией. Также в этом году Роналдо приобрёл 90% акций бразильского "Крузейро", в котором он начинал профессиональную карьеру.

Роналдо является чемпионом мира (1994, 2002), серебряным призёром чемпионата мира (1998), двукратным победителем Кубка Америки (1997, 1999) и обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002).