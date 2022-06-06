Пн, 6.06.2022
Российские военные, контролировавшие 70% Северодонецка, за последние два дня отступили, сейчас город поделен пополам. Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации .
Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации .
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Роналдо проедет 500 км на велосипеде из-за данного перед сезоном обещания

Роналдо проедет 500 км на велосипеде из-за данного перед сезоном обещания

Роналдо ФОТО: Reuters/ScanPix

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо проедет 500 км на велосипеде по Испании из-за данного перед началом сезона обещания.

45-летний бразилец отправился по так называемому Пути святого Иакова на севере Испании. Роналдо обещал это сделать, если "Вальядолид", которым он владеет, выйдет в высший дивизион чемпионата Испании, что в итоге и произошло.

Экс-футболист начал своё путешествие 5 июня, сообщив об этом в Instagram.

"Я пообещал, что если мы вернёмся в Ла Лигу, я проеду Камино де Сантьяго. Я сделаю это на велосипеде, так как не могу бегать. Это будет прекрасно. Я знаю, что буду страдать физически, но это будет незабываемый опыт", - цитирует Роналдо The Guardian.

Для экс-футболиста "Реала", "Интера" и "Барселоны" испанский клуб стал первой футбольной инвестицией. Также в этом году Роналдо приобрёл 90% акций бразильского "Крузейро", в котором он начинал профессиональную карьеру.

Роналдо является чемпионом мира (1994, 2002), серебряным призёром чемпионата мира (1998), двукратным победителем Кубка Америки (1997, 1999) и обладателем "Золотого мяча" (1997, 2002).

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back