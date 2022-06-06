В Риге выступят лучшие европейские представители уличного футбола

Квалификационные турниры уже прошли в таких городах, как Рим, Джяково, Будапешт, Прага, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Берлин, Варшава и Вильнюс.

Финал Евролиги пройдёт 8 июня в спортивном комплексе Гризинькалнса, где встретятся победители турниров, самые сильные уличные футболисты Европы как в женском, так и в мужском зачётах.

В Риге на финале Евролиги выступят команды из Хорватии, Италии, Венгрии, Бельгии, Норвегии, Германии, Дании, Польши, Чехии, Литвы и Нидерландов. Латвию представят 6 самых сильных команд со всей страны: 4F Strike, Varakļāni, TGK, Amatieri, Baldezhniki и Snowkids.

К турнирам также подключились ведущие футбольные инфлюенсеры Европы с общей аудиторией более 15 млн подписчиков в социальных сетях. Общий призовой фонд в Суперфинале турнира составит 10 000 евро.

Проект полностью создан рижским молодёжным уличным спортивным и культурным движением Ghetto Games под патронажем лидера Ghetto Football Антона Семеняка. Антон вместе с 10 другими европейскими единомышленниками планируют установить лучшие отношения между различными движениями уличного футбола, командами, игроками и создать международную лигу.

Вход на финал для всех желающих абсолютно бесплатный. Подробная информация о проекте доступна на сайте www.ghettofootball.net