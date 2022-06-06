Британия отправит Украине реактивные системы залпового огня M270. Что они изменят?

Реактивная система залпового огня М270 может выпустить 12 ракет класса "земля-земля" в течение минуты и может с высокой точностью поражать цели в радиусе 80 км. Это намного дальше, чем артиллерия, состоящая сегодня на вооружении украинской армии.

М270 ФОТО: BBC

По словам Уоллеса, Великобритания играет ведущую роль в снабжении украинских войск "жизненно важным оружием".

"По мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины, - сказал он. - Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от применения дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

Великобритания и США поставляют значительные объемы вооружений Украине, но предоставление ей передовых ракет большой дальности - это значительный сдвиг, отмечает военный корреспондент Би-би-си Джонатан Бил. Это также означает признание того факта, что Украина пока не может конкурировать с огромным артиллерийским арсеналом России.

Анализ: западные ракеты не поменяют ситуацию в одночасье

По словам британского эксперта по сухопутным боевым действиям доктора Джека Уотлинга, обещание США и Великобритании отправить Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности в Украину может изменить ситуацию на фронте, но не в одночасье.

Уотлинг, работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), сказал радио Би-би-си, что ракетные установки М270, которые должны быть отправлены Украине, - это "ценнейший актив британской армии".

По его мнению, эти системы могут "выбить" российскую артиллерию на востоке Украины. Однако украинцев нужно будет еще обучить их использованию, а у Великобритании не так много установок, которые она может отдать.

Что касается угрозы президента России Путина расширить свой список целей, если Запад отправит системы большей дальности, Уотлинг говорит, что это будет сделать "довольно сложно", потому что Москва и так уже бьет по важным для экономики Украины целям и ее военным позициям.

Журналист Би-би-си Джо Инвуд, находящийся в Киеве, отмечает, что битву за Донбасс вполне может решить артиллерия.

"У России есть подавляющая огневая мощь, которую она может использовать в бою. Но - бессистемно, - отмечает Инвуд. - Новые ракетные системы, присланные Великобританией, может быть и не позволят Украине соперничать в разрушительной силе с большими пушками и ракетами России, но они должны дать ей возможность точно бить по ним ответным огнем и в конечном итоге измотать их".

Несколько дней назад падение Северодонецка казалось почти неизбежным, отмечает Инвуд. Но теперь, когда украинцы переходят в контрнаступление, возможно, даже самые скромные цели будут даваться российским силам с большим трудом.