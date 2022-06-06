Пн, 6.06.2022
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Принц Чарльз на праздновании юбилея правления королевы Елизаветы II
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  • Макс Корж отменил концерты в РФ и Латвии. Ранее он опубликовал антивоенный трек

Макс Корж отменил концерты в РФ и Латвии. Ранее он опубликовал антивоенный трек

Макс Корж ФОТО: Пресс-фото

Белорусский рэп-исполнитель Макс Корж объявил о переносе тура по городам России. Об этом он сообщил в соцсетях. 

"Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!" - написал музыкант в Instagram-сторис.

Планировавшиеся выступления в Екатеринбурге, Новосибирске, Петербурге, а также в Риге теперь помечены как перенесенные без точной даты.

4 июня Макс Корж выпустил антивоенный трек "Свой дом" (он не вышел на стриминговых платформах в России и Беларуси).

"Весна рыдает, Украина пылает, Мир не менялся, мир таков. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? Но прав, кто защищает свой дом", - поет артист в этой песне. 

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