Эстонская теннисистка ушла от российского тренера из-за паспорта

По словам 26-летней эстонки, дело в том, что Турсунову, у которого российский паспорт, стало трудно получать визы в те или иные страны.

"Он не может ездить со мной на многие турниры. Я по-прежнему чувствую, что мне нужен тренер, который может сопровождать меня и у которого не так много практических проблем. Хочу поблагодарить его за очень успешное и хорошее сотрудничество. Я ему очень благодарна", - приводит слова Контавейт эстонское издание ERR.

По словам Контавейт, неуверенность в том, поедет ли с ней тренер на очередной турнир, начала сказываться на её игре. "Он уже в марте не смог поехать со мной в Америку, а теперь была проблема с английской визой. Визовые процессы у него были очень сложными", - добавила эстонка.

"Я горжусь проделанной работой и немного грущу. Но иногда хорошим вещам приходит конец. Ещё раз благодарю и желаю удачи", - написал Турсунов в своём Twitter.

Турсунов стал тренером Контавейт в августе 2021 года. Уже на втором турнире под его руководством она одержала победу, завоевав первый за четыре года трофей на турнире серии WTA.

Отметим, что 6 июня Анетт Контавейт впервые в карьере стала второй ракеткой мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).