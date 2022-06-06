Politico: США не снимут санкции с России в обмен на экспорт зерна из Украины

Соединенные Штаты Америки не намерены снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины, сообщило в воскресенье, 5 июня, издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника. Собеседник издания расценил утверждения РФ на эту тему как "дипломатию вымогательства" и заявил, что США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление.

Politico отмечает, что сотрудники администрации президента Соединенных Штатов и американские законодатели скептически относятся к заявлениям России о готовности помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. В частности, сенатор от штата Айдахо Джеймс Риш назвал требование Москвы о снятии санкций для решения вопроса об экспорте зерна "шантажом".