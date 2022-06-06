В Инчукалнском газохранилище зарезервировано 90% емкостей

В прошлом году на это время было зарезервировано 13,5 тераватт-часов (ТВтч) или 62% технической мощности. Следует отметить, что зарезервировано не значит прокачано.

Информация, доступная на веб-сайте Conexus, показывает, что 0,609 ТВтч газа поступило в Латвию из России через пункт Лухамаа и в мае. Однако Балтабола пояснила, что весь объем природного газа, поступившего в единую рыночную зону через точку Лухамаа в мае, был транзитом в Калининград, и не предназначался для хранения в Инчукалнсе.

Ранее Conexus заявлял, что компания как оператор системы передачи и хранения обеспечивает наличие инфраструктуры для транспортировки и хранения газа, принадлежащего трейдеру.

Согласно действующему законодательству, поставка природного газа из России в настоящее время не запрещена, и выбор газотрейдеров, откуда импортировать газ, остается за ними.

Оборот Conexus в первом квартале этого года составил 15,78 млн евро, что на 15,5% меньше, чем год назад, а прибыль компании упала на 38,2% до 5,444 млн евро, согласно финансовому отчету Conexus.

В отчете также указывается, что в первом квартале 2022 года в Инчукалнском газохранилище было размещено 7,6 ТВтч природного газа, что рекордно много, учитывая геополитическую ситуацию в Европе. Компания объясняет, что запасы природного газа в Инчукалнском подземном хранилище газа в первом квартале 2022 года были обусловлены несколькими факторами, в том числе снижением потребления природного газа в первые три месяца этого года.

Крупнейшим акционером Conexus является государственный оператор системы передачи АО Augstsprieguma tīkls, которому принадлежит 68,46% акций компании. Еще 29,06% принадлежат MM Capital Infrastructure Fund, управляемому японской компанией Marubeni, а 2,48% - другим акционерам.