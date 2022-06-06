Полиция: подросток в Лиепае украл машину и врезался на ней в стену

3 июня около 3:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на улице Юрас, произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль Toyota въехал в стену здания. Прибывшие на место сотрудники Курземского регионального управления полиции обнаружили, что водитель сбежал. Но благодаря камерам наружного наблюдения водителя удалось вычислить и задержать.

Полиция выяснила, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения прогуливался по набережной и заметил заведенный автомобиль Toyota, в котором никого не было. Он сел в машину и попытался уехать, но не справился с управлением и врезался в стену.

В дыхании молодого человека было обнаружено 2,34 промилле алкоголя. Несовершеннолетний ранее привлекался внимание полиции за имущественные преступления. Против виновника происшествия уже начаты административные и уголовные дела.