Пн, 6.06.2022
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Лийз Ристал, руководитель Wolt Baltic

Полиция: подросток в Лиепае украл машину и врезался на ней в стену

Авария. ФОТО: Valsts policija

На прошлой неделе, в ночь на 3 июня, в Лиепае был задержан молодой человек по подозрению в угоне автомобиля и совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения, а также без прав. В настоящее время к молодому человеку применена мера пресечения в виде лишения свободы.

3 июня около 3:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на улице Юрас, произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль Toyota въехал в стену здания. Прибывшие на место сотрудники Курземского регионального управления полиции обнаружили, что водитель сбежал. Но благодаря камерам наружного наблюдения водителя удалось вычислить и задержать.

Полиция выяснила, что молодой человек в состоянии алкогольного опьянения прогуливался по набережной и заметил заведенный автомобиль Toyota, в котором никого не было. Он сел в машину и попытался уехать, но не справился с управлением и врезался в стену. 

В дыхании молодого человека было обнаружено 2,34 промилле алкоголя. Несовершеннолетний ранее привлекался внимание полиции за имущественные преступления. Против виновника происшествия уже начаты административные и уголовные дела.

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