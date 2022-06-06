Главное за 6 июня ⟩ Телеканал "Дождь" в Латвии и запрет российских телеканалов

Новости Латвии:

Государственное агентство лекарств провело повторную оценку одного отчета о побочных эффектах вакцины против Covid-19 в связи со случаем, когда наступила смерть пациента, но и в результате повторной оценки не подтвердилось, что вакцина стала причиной летального исхода.

Третья по популярности из коалиционных партий - "Для развития/За!". Такой результат и сравнительно малое количество внутренних скандалов (хотя куда уж без них) позволили членам объединения занять весьма важные посты и поучаствовать в громких процессах. Насколько их поступки соответствовали обещаниям - посмотрим.

Rīgas namu pārvaldnieks частично передало дела должников компаниям по взысканию долгов.

Температура воздуха в Латвии повысится до +21...+26 градусов, на побережье местами будет на несколько градусов прохладнее.

NEPLP запретил все российские каналы в Латвии и выдал лицензию "Дождю".

Сезон клубники можно объявлять открытым! В теплицах и садах местных садоводов постепенно начинает поспевать первая клубника, которая уже добралась до Центрального рынка.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины за вождение грузовика в нетрезвом состоянии.

План правительства временно отказаться от биопримеси к топливу с 1 июля не принесет практической пользы в смысле снижения конечной цены, и обещанное снижение на 10 центов, скорее всего, не будет достигнуто.

Депутат "Согласия" Регина Лочмеле призвала ответственную комиссию Сейма дать оценку заявлениям депутатов Яниса Иесалниекса (Национальное объединение) и Каспарса Гиргенса ("Республика") на заседании парламента, на котором рассматривался вопрос о демонтаже советских памятников, на предмет соответствия этическому кодексу Сейма.

Главное за рубежом:

Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе и Запорожье.

США не пойдут на сделку, снимающую экономическое давление с Кремля. Большинство чиновников, по данным издания, ждут, откажется ли Москва от требования смягчить санкции.

Великобритания вслед за США направит в Украину артиллерию большой дальности, несмотря на угрозу обострения отношений с Россией.

Утром в воскресенье, 5 июня, четыре ракеты, выпущенные российскими войсками, попали на территорию Дарницкого вагоноремонтного завода в Киеве.

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