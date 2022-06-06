Пн, 6.06.2022
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Сборная Латвии по футболу одержала вторую победу подряд в Лиге наций

В понедельник, 6 июня, сборная Латвии по футболу одержала победу в матче второго тура группового этапа Лиги Наций.

В рамках второго тура розыгрыша Лиги Наций сборная Латвии у себя дома с минимальным счётом обыграла команду Лихтенштейна. Матч проходил на рижском стадионе "Даугава" и завершился со счётом 1:0.

Отметим, что за матчем с трибун наблюдали 5966 зрителей.

Латвийские футболисты на протяжении всего матча владели подавляющим преимуществом - больше ударов по воротам (8 против 2), больше попаданий в створ (5 против 0), владение мячом (58% времени против 42%). Несмотря на это, поразить ворота соперника удалось лишь один раз.

Единственный гол на 73-й минуте матча забил Артур Зюзин, который оказался первым на добивании после удара Раймонда Кроллиса. Арбитр встречи воспользовался видеоповтором, но система VAR не зафиксировала положения вне игры и мяч был засчитан.

Напомним, в стартовом матче нового розыгрыша Лиги Наций подопечные Дайниса Казакевича одержали победу над сборной Андорры (3:0). Таким образом, после двух туров сборная Латвии с 6 очками возглавляет группу.

Далее латвийских футболистов ожидают две выездные встречи - 10 июня против Молдовы и 14 июня против Лихтенштейна.

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