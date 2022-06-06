Ассоциация: Рост цен снизит объем продажи топлива

Она сказала, что общие данные о продажах за первый квартал показывают рост продаж на 8,2% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Однако с ростом цен на продукты питания и топливо темпы роста продаж замедлятся, что уже наблюдалось в апреле и мае.

Лигере пояснила, что договоренность Европейского союза (ЕС) о частичном эмбарго на российскую нефть естественным образом способствует росту цен на нефть в мире, в том числе в Европе.

"Российскую нефть, на долю которой в прошлом году в Европе приходилось около 30%, придется заменить нефтью из других частей света, изменив географическую структуру рынка спроса". Также она сообщила, что 1 июня цена сырой нефти марки Brent на бирже составляла 113 долларов США за баррель, а 5 июня - уже 121 доллар.

Лигере также указала, что российское нефтяное эмбарго влияет не только на цены на нефть, но и на логистические затраты. До сих пор самые низкие логистические затраты были для нефти из России, но если в будущем нефть будет поставляться из более отдаленных регионов, она станет дороже. Все это вместе делает цены на топливо на АЗС более дорогими.

Она также подчеркнула, что текущая ситуация нестабильна, что на рынке нефти происходит географический сдвиг и что невозможно предсказать, как это изменит цены на топливо. "Понятно, что в настоящее время нет оснований для оптимистичных прогнозов резкого снижения цен на топливо", - сказала Лигере.

Латвийская ассоциация торговцев топливом была создана в 1998 году. Согласно информации, опубликованной на сайте ассоциации, ее членами являются Astarte-nafta, Circle K Latvia, East-West Transit, Latvijas propāna gāze, Neste Latvija, Orlen Latvija, Rohe Latvijā, Viada Baltija un Vides konsultāciju birojs.