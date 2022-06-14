Стал известен 31 из 32 участников чемпионата мира по футболу

В межконтинентальном стыковом матче за право выступить на ЧМ-2022 сборная Австралии по пенальти обыграла команду Перу. Матч проходил на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане (Катар) и завершился со счётом 0:0 (5:4) в пользу австралийцев.

Обе команды ранее по четыре раза участвовали в чемпионатах мира. Лучший результат австралийцы показали в 2006 году (1/8 финала), перуанцы - в 1970-м (1/4 финала). На предыдущем чемпионате мира 2018 года в России обе команды не смогли выйти из группы.

На групповом этапе ЧМ-2022 команде Австралии в группе "D" будут противостоять действующие чемпионы мира французы, а также сборные Дании и Туниса.

Последнюю путёвку на чемпионат мира 14 июня разыграют Новая Зеландия и Коста-Рика.

Определилась 31 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре: Европа: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс. Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай. Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис. Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия. Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.