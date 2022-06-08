Блогер Филипе Габриэль о том, во сколько обошлась ему жизнь в Монако

В конце мая Фелипе отправился в Монако, чтобы посетить соревнования "Формула-1" (F-1). К нему присоединились его подруга диджей Тайна, звезда NBA Кристап Порзингис с подругой Лаурой и баскетболист Жанис Пейнерс с супругой.

В месте, где они смотрели гонку, билет стоит более 8 тысяч евро с человека, но Фелипе удалось договориться о нем бесплатно. Порзингис и Пайнерс, в свою очередь, позаботились о жизни на вилле.

"В Монако все очень дорого. Когда проходит "Формула-1", там полно знаменитостей. Чтобы попасть к столику в ресторане или клубе, нужно отстоять очередь, а попасть внутрь очень сложно. В ресторане, увидев нас с Кристапом, его фанаты пригласили нас к себе за столик.

Резервация этого столика стоило 100 тысяч евро. Но нам не пришлось платить, потому что там, где Кристапс - все двери открыты", - объяснил Фелипе.

Напомним, в ноябре прошлого года бразильский футболист и инфлюенсер Фелипе Габриэль Ксавье со слезами на глазах заявил, что вынужден покинуть Латвию, поскольку не получил необходимых документов для вида на жительство. Но благодаря реалити-шоу Slavenības. Bez filtra у блогера появилась возможность вернуться, и теперь он поселился на съемной квартире.