Блогер Филипе Габриэль о том, во сколько обошлась ему жизнь в Монако
Бразилец, проживающий в Латвии, Фелипе Габриэль Ксавье недавно отдыхал в Монако с друзьями и возлюбленной. Оказалось, что подобный отпуск обошелся в несколько тысяч.
Бразилец, проживающий в Латвии, Фелипе Габриэль Ксавье недавно отдыхал в Монако с друзьями и возлюбленной. Оказалось, что подобный отпуск обошелся в несколько тысяч.
В конце мая Фелипе отправился в Монако, чтобы посетить соревнования "Формула-1" (F-1). К нему присоединились его подруга диджей Тайна, звезда NBA Кристап Порзингис с подругой Лаурой и баскетболист Жанис Пейнерс с супругой.
В месте, где они смотрели гонку, билет стоит более 8 тысяч евро с человека, но Фелипе удалось договориться о нем бесплатно. Порзингис и Пайнерс, в свою очередь, позаботились о жизни на вилле.
"В Монако все очень дорого. Когда проходит "Формула-1", там полно знаменитостей. Чтобы попасть к столику в ресторане или клубе, нужно отстоять очередь, а попасть внутрь очень сложно. В ресторане, увидев нас с Кристапом, его фанаты пригласили нас к себе за столик.
Напомним, в ноябре прошлого года бразильский футболист и инфлюенсер Фелипе Габриэль Ксавье со слезами на глазах заявил, что вынужден покинуть Латвию, поскольку не получил необходимых документов для вида на жительство. Но благодаря реалити-шоу Slavenības. Bez filtra у блогера появилась возможность вернуться, и теперь он поселился на съемной квартире.
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