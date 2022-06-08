Выявлено 211 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 79 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, другой был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 113,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2645 лабораторных тестов на Covid-19, 8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 74 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 137 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 829 851 человека в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах сократилось со 126 до 113 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 13 пациентов с Covid-19, выписаны 20 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 30 пациентов, в том числе у 26 человек среднетяжелое течение заболевания, состояние четырех пациентов - тяжелое.

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