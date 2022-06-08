Футбольный клуб "Рига" нашёл нового главного тренера

Сандро Перкович родился 15 апреля 1984 года в хорватском городе Сисак. Карьера Перковича как игрока была не очень долгой. Сандро представлял австрийские и хорватские клубы.

В начале тренерской карьеры Перкович работал в австрийских клубах "Ильц", "Нестельбах" и "Штурм". В 2018 году Сандро подписал контракт с кипрским клубом "Пафос" и был ассистентом Желько Копича. После этого Перкович год проработал в команде U-19 "Динамо" из Загреба.

Летом 2021 года Перкович стал главным тренером кипрского клуба "Акритас Хлоракас". Эта команда по итогам сезона обеспечила себе место в высшей лиге, но Сандро в середине сезона уехал в Хорватию и стал помощником главного тренера чемпиона Хорватии загребского "Динамо" Желько Копича.

Вместе с Сандро в Латвию прибыл и его помощник Златко Башич, который работал тренером в хорватских клубах "Радник Сесвете", "Загреб", "Славен Белупо" и "Хайдук Сплит". Последней остановкой для Башича был "Акритас Хлоракас". Во второй половине сезона Башич был главным тренером и заработал путёвку в высшую лигу Кипра.

Других изменений в тренерском штабе "Риги" не произошло. В клубе продолжают работать тренер Кристап Бланк, тренер вратарей Драгослав Еврич и тренер по физподготовке Сашко Попоски.

В данный момент "Рига" с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии.