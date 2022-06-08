Польша заключила договор на поставку оружия Украине на 590 млн евро

О договоре Моравецкий проинформировал в своем профиле в социальной сети Facebook.

"Мы подписываем один из самых больших, если не самый большой контракт об экспорте вооружений за последние три десятилетия - продажа оружия украинцам", - сказал Моравецкий во время пресс-конференции.

Сумма договора составляет 2,7 млрд злотых (около 590 млн евро), пишет украинское издание "Укринформ", ссылаясь на вице-премьера Польши Яцека Сасина.

"Это проверенное временем оружие, оружие, достаточно тщательно испытанное, которое не только пройдет крещение огнем, но и, как мы сейчас знаем, будет очень важным оружием на поле боя, вероятнее всего, на востоке Украины", - добавил Моравецкий.

Он не раскрыл деталей соглашения, но, как утверждало издание Dziennik со ссылкой на источники, речь идет о поставке около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц AHS Krab в дополнение к тем 18, которые уже передала Польша.