Медведева: "Не удивлюсь, если наши фигуристы задумаются о смене гражданства"

Напомним, накануне на конгрессе ISU было принято решение ещё на год продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

"Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и так далее. Это давление на наших спортсменов.

Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, то наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами "Каково предавать родину?". Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда же я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было", - написала Медведева в своём Telegram-канале.

Бывшая фигуристка добавила, что давление на спортсменов в крови у российских СМИ и "некоторых оголтелых любителей фигурного катания".

"Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого. Всё, что нам сейчас остается - это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов, и бороться за право вернуть их туда. Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры", - добавила Медведева.

На этой неделе американский журналист Дэвид Лис сообщил в Twitter, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за сборную США, но позднее фигуристка опровергла эту информацию.