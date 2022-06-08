Чт, 9.06.2022
Нравится, не нравится - НАТО расширяется Максим Галкин
Максим Галкин

Медведева: "Не удивлюсь, если наши фигуристы задумаются о смене гражданства"

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских фигуристов от международных турниров.

Напомним, накануне на конгрессе ISU было принято решение ещё на год продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации.

"Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и так далее. Это давление на наших спортсменов.

Когда я переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, то наши СМИ бесконечно мусолили, что я буду выступать за страну кленового листа. И мне, и моему агенту, и моим близким разрывали телефоны с истеричными вопросами "Каково предавать родину?". Я опровергла новость о смене гражданства несколько раз, но звонить продолжали с вопросами, когда же я начну выступать за Канаду. А у меня и в мыслях такого не было", - написала Медведева в своём Telegram-канале.

Бывшая фигуристка добавила, что давление на спортсменов в крови у российских СМИ и "некоторых оголтелых любителей фигурного катания".

"Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого. Всё, что нам сейчас остается - это сосредоточиться на внутренних соревнованиях, поддержать всех, кто отстранен от международных стартов, и бороться за право вернуть их туда. Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры", - добавила Медведева.

На этой неделе американский журналист Дэвид Лис сообщил в Twitter, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за сборную США, но позднее фигуристка опровергла эту информацию.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back