Годовая инфляция в Латвии достигла 16,9%

В мае по сравнению с апрелем снизились цены на свежие овощи (-6,5%) и свежие фрукты (-3,1%). Благодаря акционным предложениям подешевел кофе (-1,5%).

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 15,9%, продемонстрировав самый быстрый рост за месяц в указанной группе в течение последних 28 лет.

Как отмечает статистическое управление, с 1 января по 30 апреля 2022 года применялось снижение платы в соответствии с законом о мерах по смягчению чрезвычайного роста цен на электроэнергию, природный газ и тепловую энергию. По окончании этого периода с 1 мая в счета вновь была включена плата за услуги системы электроснабжения и компонент обязательные закупки (КОЗ), в результате чего средний уровень цен на электроэнергию вырос на 59,7%.

К плате за тепловую энергию ранее применялся потолок цен, а после окончания периода льгот цена на тепловую энергию увеличилась на 15,4%. С 1 мая перестала действовать и компенсация платы за природный газ, которая ранее применялась к пользователям с определенным потреблением, в результате чего средний уровень цен на природный газ вырос на 26,3%. Дороже стоило твердое топливо, а также аренда жилья и сжиженный газ в баллонах.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,8%. Цены на топливо выросли на 4,8%, при этом стоимость дизельного топлива поднялась на 4,2%, бензина - на 6,2%, автомобильного газа - на 1,3%. Выросли цены на шины и подержанные автомобили. Пассажирские авиаперевозки, напротив, стали дешевле.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли на 1,2%. По завершении периода скидок дороже стали игрушки и корм для животных. Поднялся средний уровень цен на художественную литературу, персональные компьютеры и цветы.

Средний уровень цен на услуги гостиниц и ресторанов за месяц вырос на 2,7%. Услуги гостиниц подорожали в среднем на 13,5%, услуги ресторанов и кафе - на 1,5%, столовых - на 2,8%.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца был на одежду, пиво, вино, табачные изделия, стоматологические услуги и фармацевтические товары. В то же время упали цены на крепкие спиртные напитки.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в мае текущего года по сравнению с маем 2021 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, в группе различных товаров и услуг, на услуги ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, здравоохранение, обустройство жилья.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 18,2%.