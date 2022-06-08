Годовая инфляция в Латвии достигла 16,9%
Потребительские цены в Латвии в мае этого года выросли на 4% по сравнению с апрелем, а по сравнению с маем 2021 года - на 16,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Потребительские цены в Латвии в мае этого года выросли на 4% по сравнению с апрелем, а по сравнению с маем 2021 года - на 16,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом в мае средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился на 7,8%.
Наиболее существенное влияние на изменение цен в мае текущего года по сравнению с апрелем оказал рост цен на товары и услуги жилищного сектора, который был самым резким за последние 28 лет, а также рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, в группе разных товаров и услуг, на обустройство жилья, услуги ресторанов и гостиниц, товары и услуги для отдыха и культурного досуга.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 1,9%.
Наиболее существенное влияние на увеличение среднего уровня цен в соответствующей группе оказало подорожание мяса птицы (+15,1%). Также подорожал хлеб (+4%), в основном из-за завершения периода акций. Подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+3,9%), сыр и творог (+3,7%), кондитерские изделия (+3,8%), мука и крупы (+6,7%), яйца (+7,3%), мясные продукты (+5,3%) и сметана (+4%).
По окончании акций выросли цены на шоколад (+3,5%), сухофрукты и орехи (+4,8%). Дороже стала вяленая, копченая или соленая рыба (+7,1%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+2,7%), а также замороженная рыба (+6,2%). Подорожали макаронные изделия (+2,7%) и молоко (+1%).
В мае по сравнению с апрелем снизились цены на свежие овощи (-6,5%) и свежие фрукты (-3,1%). Благодаря акционным предложениям подешевел кофе (-1,5%).
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 15,9%, продемонстрировав самый быстрый рост за месяц в указанной группе в течение последних 28 лет.
Как отмечает статистическое управление, с 1 января по 30 апреля 2022 года применялось снижение платы в соответствии с законом о мерах по смягчению чрезвычайного роста цен на электроэнергию, природный газ и тепловую энергию. По окончании этого периода с 1 мая в счета вновь была включена плата за услуги системы электроснабжения и компонент обязательные закупки (КОЗ), в результате чего средний уровень цен на электроэнергию вырос на 59,7%.
К плате за тепловую энергию ранее применялся потолок цен, а после окончания периода льгот цена на тепловую энергию увеличилась на 15,4%. С 1 мая перестала действовать и компенсация платы за природный газ, которая ранее применялась к пользователям с определенным потреблением, в результате чего средний уровень цен на природный газ вырос на 26,3%. Дороже стоило твердое топливо, а также аренда жилья и сжиженный газ в баллонах.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 2,8%. Цены на топливо выросли на 4,8%, при этом стоимость дизельного топлива поднялась на 4,2%, бензина - на 6,2%, автомобильного газа - на 1,3%. Выросли цены на шины и подержанные автомобили. Пассажирские авиаперевозки, напротив, стали дешевле.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли на 1,2%. По завершении периода скидок дороже стали игрушки и корм для животных. Поднялся средний уровень цен на художественную литературу, персональные компьютеры и цветы.
Средний уровень цен на услуги гостиниц и ресторанов за месяц вырос на 2,7%. Услуги гостиниц подорожали в среднем на 13,5%, услуги ресторанов и кафе - на 1,5%, столовых - на 2,8%.
В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца был на одежду, пиво, вино, табачные изделия, стоматологические услуги и фармацевтические товары. В то же время упали цены на крепкие спиртные напитки.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в мае текущего года по сравнению с маем 2021 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, в группе различных товаров и услуг, на услуги ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, здравоохранение, обустройство жилья.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 18,2%.
Наиболее существенное влияние на прирост среднего уровня цен в этой группе оказало подорожание сыра и творога (+27,8%), молочных продуктов (+28,8%), молока (+31,2%) и йогурта (+20,8%). Подорожали хлеб (+17,1%), мука и другие крупы (+52,7%), кондитерские изделия (+13,5%), макаронные изделия (+38,8%), рис (+30,5%) и сухие завтраки (+10,4%).
Также за год выросли цены на мясо птицы (+33,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+10,6%), мясные продукты (+19,2%), свинину (+7,9%), говядину (+17,4%). Подорожал картофель (+60,3%), свежие овощи (+7,3%) и свежие фрукты (+7,2%). Выросла цена на кофе (+16,5%), мороженое (+22,4%), растительное масло (+35,0%), сливочное масло (+23,2%), свежую или охлажденную рыбу (+33,2%), яйца (+12,5%), сахар (+25,3%), шоколад (+11,3%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+15,8%), варенье и мед (+14,9%), фруктовые и овощные соки (+9,4%), соусы и приправы (+18,3%), соль и специи (+20,2%).
В течение года поднялись цены на мороженную рыбу (+20,9%), вяленую, копченую или соленую рыбу (+18%), оливковое масло (+12,7%), маргарин (+20,1%) и сладости (+9,6%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 5,5%. Цены на алкогольные напитки выросли на 5%, в основном за счет подорожания крепких спиртных напитков, пива и вина. Цены на табачные изделия за год поднялись на 6,5%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 34,4%.
Наиболее значительное повышение цен в течение года произошло на тепловую энергию, электроэнергию, природный газ и твердое топливо. Дороже стал вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, аренда жилья, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, услуги канализации, водоснабжения, а также услуги по управлению жильем.
Цены на связанные с транспортом товары и услуги за год выросли на 27,5%, что обусловил рост цен на топливо на 51,1%. Дизельное топливо стало дороже на 57,6%, бензин - на 44,9%, автомобильный газ - на 29,1%. Вырос средний уровень цен на техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, подержанные автомобили, запасные части и принадлежности для личного транспорта.
Средний уровень цен на услуги гостиниц и ресторанов увеличился на 12,1%. За год выросли цены на услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 10,9%, услуги столовых - на 9,4%, услуги быстрого питания - на 9,6%. Цены на гостиничные услуги также выросли.
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