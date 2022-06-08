ВИДЕО ⟩ У Тимановской случился первый нервный срыв после переезда в Польшу

Тимановская переехала в Польшу после инцидента на Олимпиаде-2020 в Токио, когда её хотели принудительно вернуть в Беларусь из-за ссоры со спортивным руководством страны. Опасаясь преследований на родине спортсменка приняла решение переехать в Варшаву.

Легкоатлетка рассказала, что ей запретили выступать в чемпионате Польши из-за отсутствия гражданства. Чуть позже Тимановская призналась, что на фоне стресса у неё случился срыв в пищевом поведении и она съела коробку конфет за один раз.

"Оказалось слишком тяжело все эти десять месяцев ждать чуда и разочароваться в один момент. Нет чемпионата Польши для меня! Нет надежды! Нет желания!", - написала Тимановская.

"Первый срыв за два года после булимии и РПП, первое разочарование после Токио и первые слёзы. Но я знаю, что я сильная и я справлюсь. Никто и ничто не сломает меня", - добавила спортсменка.

Тимановская оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 м и 200 м. Уже в Японии спортсменку без её ведома включили в состав эстафеты 4х400 м.

Тимановская публично возмутилась неожиданным тренерским решением, из-за чего её решили вернуть на родину. После скандала легкоатлетка получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву.