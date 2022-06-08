Передача: отцам придется обязательно использовать отпуск по уходу за ребенком, иначе лишатся пособия

Новая директива предусматривает, что два месяца из предусмотренного для каждого из родителей отпуска по уходу за ребенком нельзя передать второму родителю. Таким образом, и в Латвии будет введена так называемая "квота второго родителя" пособия по уходу за ребенком - два месяца, которые отец ребенка должен будет использовать фактически. Если это время не будет использовано, то не будет выплачено и связанное с ним денежное пособие, поясняют специалисты в передаче Ģimenes studija.

Директива Европейского союза (ЕС) о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов распространяется на отпуск по рождению ребенка и оплачиваемую часть родительского отпуска (пособие). Директиву должны ввести все страны-участницы ЕС, каждая страна в своей ситуации. В Латвии ситуация благоприятна, так как не нужно будет вводить большое количество изменений, относящихся к отпуску отцов и непередаваемой второму родителю квоте, пояснила изменения заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте.

Статистика свидетельствует, что в Латвии отцы отпуск по уходу за ребенком используют редко. Согласно данным Агентства социального страхования, в 2021 году родительское пособие получали около 20 000 человек в месяц - почти 17 000 женщин и 3500 мужчин, более 2000 из которых продолжали работать. Это позволяет сделать вывод, что большая часть только получают пособие по уходу за ребенком, а сам отпуск не используют.