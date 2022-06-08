Санкции против России сыграли на руку Беларуси: экспорт в РФ вырос более чем на 100%

Экспорт Беларуси в Россию в апреле этого года увеличился более чем на 100% - до примерно 1,5 миллиарда долларов.

По объему экспорта в Россию Беларусь впервые обогнала Германию, экономика которой в 60 раз больше. Немецкий экспорт в Россию в апреле снизился на около 800 миллионов евро.

Российский импорт в апреле, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, снизился на 60-80%, свидетельствуют подсчеты банка "Открытие". Импорт товаров в России в апреле составил всего 5-10 миллиардов долларов.

Поставки товаров их стран, обеспечивавших в 2021 году почти половину всего российского импорта, в апрели снизились на 40%. Среди этих стран и Китай, который не присоединился к странам Запада против Росси.

Как отмечает Bloomberg, после вторжения в Украину Россия прекратила публикацию нескольких важных статистических показателей, и это не позволяет получить полноценную информацию о влиянии санкций на импорт и экспорт России.