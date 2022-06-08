Главное за 8 июня ⟩ Четырехдневная рабочая неделя, отпуск для отцов и Тихановская в Риге

Госдума России во вторник утвердил два законопроекта о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране. Это означает, что жители России больше не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае, если государство нарушит европейские права человека и права, закрепленные в Хартии основных свобод.

Ангела Меркель в большом интервью резко осудила войну России против Украины, рассказала о мотивах Владимира Путина и объяснила, почему в 2008 году не поддержала вступление Украины и Грузии в НАТО. Российское вторжение в Украину Меркель назвала большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", - подчеркнула она.

Польша собирается заключить один из крупнейших за последние 30 лет договоров о поставках оружия - в рамках этого договора оружие будет поставлено Украине, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы подписываем один из самых больших, если не самый большой контракт об экспорте вооружений за последние три десятилетия - продажа оружия украинцам", - сказал Моравецкий во время пресс-конференции.

С начала вторжения России в Украину не утихает дискуссия о моральной ответственности всех россиян за начатую Путиным войну, о справедливости бойкота русской культуры, а также о том, сможет ли Россия когда-нибудь покаяться за совершенные ею преступления. Вот мнение немецкого историка, профессора Мартина Шульце Весселя.

Интересное чтиво:

"С того момента изменилась вся моя жизнь. Я получил адреналин и захватывающее хобби на всю свою оставшуюся жизнь", - вспоминает один из динозавров отечественной метал-тусовки Валдис Берзвадс. Он отчетливо помнит тот момент, когда осознал, что тяжелая музыка навсегда поселилась в его душе.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что впервые за десять месяцев жизни в Польше испытала нервный срыв. Тимановская переехала в Польшу после инцидента на Олимпиаде-2020 в Токио, когда её хотели принудительно вернуть в Беларусь из-за ссоры со спортивным руководством страны. Опасаясь преследований на родине спортсменка приняла решение переехать в Варшаву.

Бразилец, проживающий в Латвии, Фелипе Габриэль Ксавье недавно отдыхал в Монако с друзьями и возлюбленной. Оказалось, что подобный отпуск обошелся в несколько тысяч. В конце мая Фелипе отправился в Монако, чтобы посетить соревнования "Формула-1" (F-1). К нему присоединились его подруга диджей Тайна, звезда NBA Кристап Порзингис с подругой Лаурой и баскетболист Жанис Пейнерс с супругой.

34-летняя Уитни Энрикес (Whitney Henriquez) поддержала свою сестру, 36-летнюю Эмбер Херд (Amber Heard), после вынесения приговора суда. Женщина готова бороться за справедливость. Она заявила, что будет поддерживать Эмбер до конца, и подчеркнула, что они добьются правды, пишет The Voice.

Финский актер Вилле Хаапасало заявил, что сейчас идея ресторана является бестактной, но пообещал, что заведение откроется осенью с новой концепцией. Темой ресторана была ностальгия по советскому времени, предлагались национальные блюда бывших советских республик.

Призывы озадачиться энергоэффективностью собственного жилья теперь стали как никогда злободневны: если мы хотим, чтобы после оплаты счетов этой зимой у нас остались средства на жизнь, нужно искать решение получше, чем "откладывание денег летом, чтобы было чем оплачивать счета зимой". Поэтому сейчас - самое время задуматься о том, что можно сделать, чтобы теплоизоляция дома была максимально эффективной и не пришлось отапливать "золотым" теплом улицу в грядущем холодном сезоне.

Американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в соцсетях поделилась кадром, который, кажется, не оставил равнодушным никого. 24-летняя знаменитость опубликовала в Instagram два снимка, на которых позирует в бикини телесного цвета с принтом сосков. Многие фанаты отметили, что сначала им показалось, что Дженнер на кадрах голая.