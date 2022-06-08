Главное за 8 июня ⟩ Четырехдневная рабочая неделя, отпуск для отцов и Тихановская в Риге

Даже при самом радикальном сценарии газа домашним хозяйствам хватит, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш. Говоря о росте цен на большинство товаров, в том числе топливо, Кариньш подчеркнул, что до тех пор, пока Россия будет воевать против Украины, мировая экономика будет испытывать потрясения.
В понедельник, 6 июня, в Индии, в Международном аэропорту Мумбаи, задержали 24-летнего жителя Латвии за попытку ввоза в Индию 6,8 килограммов кокаина. Власти обнаружили, что латвиец, которого идентифицировали как Артур Л. Зинбергс, двумя авиарейсами пытался проникнуть в Мумбаи. Он начал свое путешествие в Сан-Паулу, Бразилия, и приземлился в Дохе, где сел в другой самолет, чтобы добраться до Мумбаи.
Почти половина, или 46%, молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет осознанно приобретали подделки, свидетельствует опубликованный Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) Отчет об интеллектуальной собственности и молодежи за 2022 год. Молодые люди, приобретающие поддельные товары, в 21% случаев покупали поддельную одежду и аксессуары, в 14% - электронные устройства, еще в 14% - обувь, в свою очередь, в 11% случаев - предметы гигиены, косметику, средства по уходу за телом и духи.
Государственная полиция наложила арест на доли капитала предприятий, принадлежащих Михаилу Ульману и Александру Бабенко, которые являются подозреваемыми в деле об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса.
Среди ночи в Каугури недалеко от многоэтажного дома на улице Сколас между местными жителями произошел конфликт, сообщает передача Degpunktā. Прямо у скамеечки, расположенной возле остановки общественного транспорта в Каугури, ночью произошел конфликт с участием нескольких мужчин, который впоследствии перерос в драку. Окружающие заявили, что причина спора не была ясна.
В Екабпилсе тяжелые травмы получил 10-летний ребенок, игравший на баскетбольной площадке. По непонятным причинам на него упала баскетбольная корзина, ребенок получил тяжелые травмы головы и лица. Ответственные структуры отрицают свою вину в произошедшем, а полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить все обстоятельства.
Из политических партий в мае наибольшая поддержка была у "Нового Единства" и Национального объединения, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу Латвийского телевидения. Если выборы в Сейм прошли бы в мае, то за "Новое Единство" были бы готовы голосовать 9,4%, а за Нацобъединение - 8,5%.
Никакого эволюционного пути изменения России, к сожалению, нет, рассказал в интервью TVNET известный режиссер документального кино, продюсер и президент международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". По его мнению, поражение в войне может быть одним из катализаторов. "Но не такое поражение, когда побитая армия возвращается на свою территорию и начинает зализывать раны. А капитальное поражение [...], когда из Кремля, из кабинета Путина, какой-то Вася сможет на память чернильницу унести", - добавил он.
В Анкаре в среду прошла встреча министров иностранных дел России и Турции. Прорывов не произошло, но стороны заявили о готовности обсуждать создание "зернового коридора" на переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России. Для вывоза зерна необходимо разминирование украинских портов. Киев требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.