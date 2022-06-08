Пт, 10.06.2022
Пусть еще на Луну права заявят! Решение о восстановлении независимости принял литовский народ, и не во власти России его отозвать. Радвила Моркунайте-Микуленене, деуптат Сейма Литвы
Радвила Моркунайте-Микуленене, деуптат Сейма Литвы

Главное за 8 июня ⟩ Четырехдневная рабочая неделя, отпуск для отцов и Тихановская в Риге

"Свободный хор" из Беларуси принимает участие в историческом поднятии бело-красно-белого флага Беларуси на балконе Ратуши во время визита в Ригу Светланы Тихановской ФОТО: Zane Bitere/LETA

Близится к завершению серая и сонная среда, а это значит, что рабочая неделя уже перевалила за экватор, выходные все ближе! Между тем, в мире новостей выходных не бывает, поэтому рассказываем о главном за 8 июня.

Новости Латвии:

Работать на 80%, получать за 100%? Такой подход уже опробован в некоторых западных странах в качестве эксперимента, и оценки звучат самые разные - от полного восторга до обоснованной критики. В Латвии на днях был запущен сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем эту идею с автором инициативы, а также разбираем, какие наблюдаются тенденции на рынке труда Латвии, и заглядываем в будущее, к чему это может привести.

2 августа по всей Европе, в том числе и в Латвии, должна вступить в силу новая директива, предусматривающая, что двухмесячный отпуск по уходу за ребенком полагается и отцу, а использовать его нужно обязательно. Таким образом, и в Латвии будет введена так называемая "квота второго родителя" пособия по уходу за ребенком - два месяца, которые отец ребенка должен будет использовать фактически. Если это время не будет использовано, то не будет выплачено и связанное с ним денежное пособие.

Сегодня с двухдневным визитом в Ригу прибыла лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская. В ходе визита Тихановская встретилась с президентом Эгилом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и депутатами Сейма. Запланирована также встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем, мэром Риги Мартиньшем Стакисом и бывшим председателем Народного фронта Ромуальдом Ражуксом.

Даже при самом радикальном сценарии газа домашним хозяйствам хватит, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш. Говоря о росте цен на большинство товаров, в том числе топливо, Кариньш подчеркнул, что до тех пор, пока Россия будет воевать против Украины, мировая экономика будет испытывать потрясения.

В понедельник, 6 июня, в Индии, в Международном аэропорту Мумбаи, задержали 24-летнего жителя Латвии за попытку ввоза в Индию 6,8 килограммов кокаина. Власти обнаружили, что латвиец, которого идентифицировали как Артур Л. Зинбергс, двумя авиарейсами пытался проникнуть в Мумбаи. Он начал свое путешествие в Сан-Паулу, Бразилия, и приземлился в Дохе, где сел в другой самолет, чтобы добраться до Мумбаи.

Почти половина, или 46%, молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет осознанно приобретали подделки, свидетельствует опубликованный Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) Отчет об интеллектуальной собственности и молодежи за 2022 год. Молодые люди, приобретающие поддельные товары, в 21% случаев покупали поддельную одежду и аксессуары, в 14% - электронные устройства, еще в 14% - обувь, в свою очередь, в 11% случаев - предметы гигиены, косметику, средства по уходу за телом и духи.

Государственная полиция наложила арест на доли капитала предприятий, принадлежащих Михаилу Ульману и Александру Бабенко, которые являются подозреваемыми в деле об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса.

Среди ночи в Каугури недалеко от многоэтажного дома на улице Сколас между местными жителями произошел конфликт, сообщает передача Degpunktā. Прямо у скамеечки, расположенной возле остановки общественного транспорта в Каугури, ночью произошел конфликт с участием нескольких мужчин, который впоследствии перерос в драку. Окружающие заявили, что причина спора не была ясна.

В Екабпилсе тяжелые травмы получил 10-летний ребенок, игравший на баскетбольной площадке. По непонятным причинам на него упала баскетбольная корзина, ребенок получил тяжелые травмы головы и лица. Ответственные структуры отрицают свою вину в произошедшем, а полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить все обстоятельства.

Из политических партий в мае наибольшая поддержка была у "Нового Единства" и Национального объединения, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу Латвийского телевидения. Если выборы в Сейм прошли бы в мае, то за "Новое Единство" были бы готовы голосовать 9,4%, а за Нацобъединение - 8,5%.

Главное за рубежом:

Никакого эволюционного пути изменения России, к сожалению, нет, рассказал в интервью TVNET известный режиссер документального кино, продюсер и президент международного фестиваля авторского документального кино "Артдокфест". По его мнению, поражение в войне может быть одним из катализаторов. "Но не такое поражение, когда побитая армия возвращается на свою территорию и начинает зализывать раны. А капитальное поражение [...], когда из Кремля, из кабинета Путина, какой-то Вася сможет на память чернильницу унести", - добавил он.

В Анкаре в среду прошла встреча министров иностранных дел России и Турции. Прорывов не произошло, но стороны заявили о готовности обсуждать создание "зернового коридора" на переговорах в Стамбуле - с участием ООН, Турции, Украины и России. Для вывоза зерна необходимо разминирование украинских портов. Киев требует гарантий, что российская армия не воспользуется этим в военных целях.

Госдума России во вторник утвердил два законопроекта о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране. Это означает, что жители России больше не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае, если государство нарушит европейские права человека и права, закрепленные в Хартии основных свобод.

Ангела Меркель в большом интервью резко осудила войну России против Украины, рассказала о мотивах Владимира Путина и объяснила, почему в 2008 году не поддержала вступление Украины и Грузии в НАТО. Российское вторжение в Украину Меркель назвала большой ошибкой. "Это жестокое, пренебрегающее международным правом нападение, которому нет оправдания", - подчеркнула она.

Польша собирается заключить один из крупнейших за последние 30 лет договоров о поставках оружия - в рамках этого договора оружие будет поставлено Украине, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы подписываем один из самых больших, если не самый большой контракт об экспорте вооружений за последние три десятилетия - продажа оружия украинцам", - сказал Моравецкий во время пресс-конференции.

С начала вторжения России в Украину не утихает дискуссия о моральной ответственности всех россиян за начатую Путиным войну, о справедливости бойкота русской культуры, а также о том, сможет ли Россия когда-нибудь покаяться за совершенные ею преступления. Вот мнение немецкого историка, профессора Мартина Шульце Весселя.

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"С того момента изменилась вся моя жизнь. Я получил адреналин и захватывающее хобби на всю свою оставшуюся жизнь", - вспоминает один из динозавров отечественной метал-тусовки Валдис Берзвадс. Он отчетливо помнит тот момент, когда осознал, что тяжелая музыка навсегда поселилась в его душе.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что впервые за десять месяцев жизни в Польше испытала нервный срыв. Тимановская переехала в Польшу после инцидента на Олимпиаде-2020 в Токио, когда её хотели принудительно вернуть в Беларусь из-за ссоры со спортивным руководством страны. Опасаясь преследований на родине спортсменка приняла решение переехать в Варшаву.

Бразилец, проживающий в Латвии, Фелипе Габриэль Ксавье недавно отдыхал в Монако с друзьями и возлюбленной. Оказалось, что подобный отпуск обошелся в несколько тысяч. В конце мая Фелипе отправился в Монако, чтобы посетить соревнования "Формула-1" (F-1). К нему присоединились его подруга диджей Тайна, звезда NBA Кристап Порзингис с подругой Лаурой и баскетболист Жанис Пейнерс с супругой.

34-летняя Уитни Энрикес (Whitney Henriquez) поддержала свою сестру, 36-летнюю Эмбер Херд (Amber Heard), после вынесения приговора суда. Женщина готова бороться за справедливость. Она заявила, что будет поддерживать Эмбер до конца, и подчеркнула, что они добьются правды, пишет The Voice.

Финский актер Вилле Хаапасало заявил, что сейчас идея ресторана является бестактной, но пообещал, что заведение откроется осенью с новой концепцией. Темой ресторана была ностальгия по советскому времени, предлагались национальные блюда бывших советских республик.

Призывы озадачиться энергоэффективностью собственного жилья теперь стали как никогда злободневны: если мы хотим, чтобы после оплаты счетов этой зимой у нас остались средства на жизнь, нужно искать решение получше, чем "откладывание денег летом, чтобы было чем оплачивать счета зимой". Поэтому сейчас - самое время задуматься о том, что можно сделать, чтобы теплоизоляция дома была максимально эффективной и не пришлось отапливать "золотым" теплом улицу в грядущем холодном сезоне.

Американская предпринимательница и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в соцсетях поделилась кадром, который, кажется, не оставил равнодушным никого. 24-летняя знаменитость опубликовала в Instagram два снимка, на которых позирует в бикини телесного цвета с принтом сосков. Многие фанаты отметили, что сначала им показалось, что Дженнер на кадрах голая.

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