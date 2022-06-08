В мае стоимость электроэнергии в Латвии выросла на 50,1%

По сравнению с маем 2021 года цена электроэнергии была в 3,4 раза выше.

В Европе в мае наблюдалось выравнивание цен на электроэнергию - ценовой коридор в европейских странах составлял от 132,66 евро за МВт/ч до 197,43 евро за МВт/ч. Эта разница меньше, чем в апреле, когда, например, в Финляндии цена на электроэнергию составляла 79,36 евро за МВт/ч, а во Франции - 233,1 евро за МВт/ч.

Снижение цен связано с сокращением потребления после отопительного сезона, а рост - с техническим обслуживанием и ремонтными работами сетевых соединений, в результате чего их пропускная способность была ограничена.

В мае по сравнению с апрелем импорт электроэнергии в Балтию из России уменьшился на 69%, а по сравнению с маем 2021 года - в 7,4 раза. Это связано с решением европейских стран с 22 мая не закупать электроэнергию у России из-за санкций и уже установленными с марта ограничениями на импорт.