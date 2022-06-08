Пт, 10.06.2022
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Валерия, школьница из Харькова

Украинцы в Латвии прививаются от Covid-19: это сделали уже 372 человека

Вакцины против Covid-19 ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 26 февраля по 31 мая этого года 372 жителя Украины были вакцинированы от Covid-19 в Латвии, сообщили агентству LETA в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

109 жителей Украины получили первую вакцину против Covid-19, 34 получили вторую вакцину и 72 - обе вакцины.

Бустерную вакцину получили 157 украинцев.

Из тех, кто был вакцинирован против Covid-19, 293 человека относились к возрастной группе 18-59 лет, и всего один человек был вакцинирован в возрастной группе 90+.

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