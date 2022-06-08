Спаритис исключен из рижского совета по памятникам

Напомним, Спаритис решил покинуть совет, обвинив в его в непоследовательности и отсутствии профессионализма и политических решений. По его словам, последние два года показали, что политические решения часто принимались вопреки мнению и опыту архитекторов, скульпторов, искусствоведов, и даже можно сказать, что грубо навязывались.

Спаритис попросил его освободить от должности члена совета по памятникам и не связывать его имя с принятыми советом 29 апреля решениями, так как в том заседании он участие не принимал. 29 мая совет по памятникам поддержал предложение переименовать памятник в Пардаугаве.

Кроме того, Рижская дума решила также внести изменения в состав совета по памятникам, заменив Констатина Чекушина на Сандриса Бергманиса.