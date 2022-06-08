Автомобиль лидера "Справедливой России" Сергея Миронова сбил курьера в Москве

Автомобиль с номерами Госдумы сбил курьера, который в этот момент пересекал пешеходный переход на электровелосипеде, сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Хёндай Генезис" c мигалкой и очень авторитетными номерами наехал на курьера, который шел по пешеходному переходу. По сообщениям очевидцев, сразу после аварии водитель попытался снять номера, но их всё же успели сфотографировать", - сообщил телеграм-канал Baza. Как сообщается, пострадавшего госпитализировали.

На другом видео, выложенном в соцсетях, видно, что машина с мигалкой попыталась объехать пробку и какое-то время двигалась по встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта. В то же время заметно, что курьер не переходил дорогу по "зебре" пешком, как того требуют правила дорожного движения, а выехал на нее на велосипеде - внезапно и на довольно большой скорости.

Номера АМР, о которых шла речь, числятся за управделами президента. В этом ведомстве подтвердили факт инцидента и заявили, что водитель сам вызвал скорую помощь и что жизнь пострадавшего вне опасности.

Позже справедливоросс Миронов подтвердил, что это был его служебный автомобиль, в котором он находился в момент аварии.

"Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами. Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога. Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других", - сообщил Миронов изданию РБК.

"Очень благодарен скорой помощи, которая в считаные минуты подъехала и оказала помощь потерпевшему. Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится", - сообщил чиновник.