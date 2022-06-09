ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Молдовой

Латвийские футболисты встретятся с командой Молдовы. Матч пройдёт в Кишинёве и начнётся в 19:00 по латвийскому времени.

Напомним, на старте нового розыгрыша Лиги наций подопечные Дайниса Казакевича одержали две домашние - над сборной Андорры (3:0) и Лихтенштейна (1:0). Таким образом, после двух туров сборная Латвии с 6 очками возглавляет группу.