Пт, 10.06.2022
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Bermūdu Divstūris, музыкальная группа

ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Молдовой

В пятницу, 10 июня, сборная Латвии проведёт свой третий матч в рамках группового этапа Лиги наций.

Латвийские футболисты встретятся с командой Молдовы. Матч пройдёт в Кишинёве и начнётся в 19:00 по латвийскому времени.

Напомним, на старте нового розыгрыша Лиги наций подопечные Дайниса Казакевича одержали две домашние - над сборной Андорры (3:0) и Лихтенштейна (1:0). Таким образом, после двух туров сборная Латвии с 6 очками возглавляет группу.

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