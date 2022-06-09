Выявлено 225 новых случаев Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет. Он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 115,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2292 лабораторных теста на Covid-19, 9,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 70 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 155 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 830 076 человек в Латвии.

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