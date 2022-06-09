Чт, 9.06.2022
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Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции

Видео ⟩ В Мариуполе при обстреле погибла шестилетняя девочка. Отец потерял руку, мать - обе ноги

В Мариуполе при обстреле погибла шестилетняя девочка ФОТО: Ekrānšāviņš

Сейчас в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" лечится украинская пара, чей автомобиль был обстрелян из миномета при эвакуации из Мариуполя. Во время обстрела погибла шестилетняя Елизавета. Отец потерял руку, а матери пришлось ампутировать ноги, сообщает передача Panorāma.

"Ехали, и нас обстреляли из миномета, ребенок умер. Жене оторвало обе ноги, мне - руку. Мы сразу поехали в больницу, где нас прооперировали. Оперировали в подвале, без света, без воды. 12 дней пролежали там, в Мариуполе", - рассказал Сергей Синельников.

Они даже не смогли попрощаться со своей Елизаветой, ребенка похоронили родственники.

Путь до Риги был долгим, так как их перевозили на несколько подконтрольных российских территорий. Но им удалось сбежать без фильтрационного лагеря. Затем волонтеры организовали транспорт в Ригу.

Сейчас они проходят реабилитацию в "Вайвари", здесь им сделают протезы для руки и ног.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

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