Видео ⟩ В Мариуполе при обстреле погибла шестилетняя девочка. Отец потерял руку, мать - обе ноги

"Ехали, и нас обстреляли из миномета, ребенок умер. Жене оторвало обе ноги, мне - руку. Мы сразу поехали в больницу, где нас прооперировали. Оперировали в подвале, без света, без воды. 12 дней пролежали там, в Мариуполе", - рассказал Сергей Синельников.

Они даже не смогли попрощаться со своей Елизаветой, ребенка похоронили родственники.

Путь до Риги был долгим, так как их перевозили на несколько подконтрольных российских территорий. Но им удалось сбежать без фильтрационного лагеря. Затем волонтеры организовали транспорт в Ригу.

Сейчас они проходят реабилитацию в "Вайвари", здесь им сделают протезы для руки и ног.

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Видео: Сюжет передачи на латышском языке