"Украинцы что, сами насилуют своих женщин и детей?" Что отвечал Би-би-си о войне посланник России в ООН Небензя

Сакур ФОТО: BBC

"Мы много слышим о зверствах, якобы совершаемых на территории Украины российской армией, - ответил российский дипломат. - Заявления эти не были подтверждены - по крайней мере независимых подтверждений не было. Куда реже вы рассказываете о тех зверствах, которые творят украинские войска и националисты в Донбассе..."

В этот момент Стивен Сакур перебил Небензю: "Вам, возможно, известно, что я брал интервью у представителей украинских властей. И я задавал им очень неудобные вопросы. Сегодня настал черед задавать очень неудобные вопросы вам. Как вы говорите, эти обвинения или утверждения, не имеют независимого подтверждения. Так вот, очень даже имеют - и были подтверждены".

"Эксперты ООН, находящиеся в зоне военного конфликта, сообщают о сотнях погибших в Украине детей. Независимая НКО Save the Children утверждает, что в Украине были разрушены или пострадали уже 1800 школ. Мы знаем наверняка о почти 400 объектах украинской медицинской инфраструктуры, получивших повреждения или полностью разрушенных при артиллерийских обстрелах и бомбардировках".

В ответ Небензя предложил ведущему подумать, возможно ли, что описываемые разрушения стали результатом обстрелов не российской армии, а украинской, бойцы которой, по его словам, "с первого дня задействовали военные объекты, включая бронетехнику и тяжелую артиллерию в районе жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц и детских садов".

"Они продолжают это делать до сих пор, - уверяет Небензя, - в Николаеве, Краматорске, Славянске и Одессе. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов, и в качестве подтверждения у нас есть свидетельства украинских военнопленных".

"Вы, посол, говорите неправду"

"Вы, господин посол, конечно, по разным причинам можете утверждать, что разрушение городов вроде Мариуполя - дело рук украинских военных, обстреливающих собственные жилые кварталы. Я позволю нашей аудитории самостоятельно сделать вывод о том, насколько правдоподобно звучат такие утверждения", - отозвался ведущий.

Небензя ФОТО: BBC

"Мне вот только интересно тогда: а вы верите, что женщин и детей украинцы тоже насилуют сами - своих собственных? Потому что эксперты ООН задокументировали по меньшей мере тысячу случаев совершения российскими войсками чудовищных сексуальных преступлений в отношении украинских мирных граждан".

"Я вам перечисляю факты с мест, - напомнил Сакур. - В том виде, в котором их сообщают независимые эксперты ООН, находящиеся на местах, в зоне вооруженного конфликта. Вы можете сколько угодно отрицать эти факты, называть их фейками, говорить, что ООН предвзята и необъективна по отношению к России - мы с вами так можем продолжать до самого конца интервью. Но я о другом - я о правде. И о том, насколько вашей правде можно верить".

Ведущий напомнил, как российского посланника в ООН уличили во лжи. После того как после обстрела мариупольского роддома Небензя на заседании Генассамблеи размахивал двумя фотографиями украинских женщин, утверждая, что это на самом деле один человек, подставная актриса, независимое расследование доказало, что это разные женщины: одна умерла в результате обстрела, вторую российские войска насильно вывезли в Донбасс.

"Вы также уверяли, что у вас есть свидетельства о якобы существующем в Украине заводе по производству биологического оружия. Даже в России один из ведущих экспертов в этой сфере назвал представленные вами доказательства абсурдом, не имеющим смысла. То есть вы, посол, говорите неправду".

Сакур напомнил Небензе историю другого российского дипломата, Бориса Бондарева, уволившегося после начала войны в Украине с формулировкой "Никогда не было так стыдно за страну".

"Вы считаете, что и я должен сделать то же самое?" - спросил Небензя.

"Нет, мне лишь интересно, не находят ли эти слова какого-то отклика в вашей душе", - ответил ведущий.

Последний вопрос Сакура был про дипломатическую и экономическую изоляцию России, действия которой в Украине из всего мирового сообщества поддерживают на сегодняшний день лишь Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея.

"Даже Китай - который, вроде как, должен быть вашим другом - заявил, что территориальную целостность Украины необходимо уважать. У вас кончились друзья", - резюмировал ведущий.

В ответ Небензя заявил, что не согласен с такой оценкой и не уверен, что попытки мирового сообщества изолировать Россию увенчаются успехом.