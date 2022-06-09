ФОТО ⟩ Туктамышева опубликовала 5 соблазнительных фото с пляжа
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Instagram опубликовала серию новых фотографий из отпуска.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Instagram опубликовала серию новых фотографий из отпуска.
"Загореть к началу лета - главный бонус отпуска в мае", - так подписала серию снимков Туктамышева.
Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира 2021 года.
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