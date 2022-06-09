Тяжелая авария в Ледмане: двое погибли, один пострадал

VP 12.40 saņēma izsaukumu, ka Lēdmanē notikusi frontāla sadursme starp kravas auto un vieglo auto. Sākotnējā info liecina, ka 3 personas ir cietušas, bet 2 gājušas bojā. Precīzi notikušā apstākļi tiks skaidroti izmeklēšanā. Josla virzienā no Rīgas uz Tīnūžiem ir slēgta. https://t.co/Nko8hILvNX — Valsts policija (@Valsts_policija) June 9, 2022

Полиция в 12:40 получила вызов, что в Ледмане на автодороге Тинужи - Кокнесе произошло фронтовое столкновение между грузовым автомобилем Volvo и легковой автомашиной Mercedes Benz.

По предварительной информации, один человек пострадал, а два погибли. Обстоятельства случившегося будут выяснены в расследовании.

Полоса в направлении Рига - Тинужи перекрыта.