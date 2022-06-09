Пт, 10.06.2022
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Валерия, школьница из Харькова

Тяжелая авария в Ледмане: двое погибли, один пострадал

ФОТО: Shutterstock

Сегодня, 9 июня, в 12:40 в Государственную полицию поступил вызов о лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля в Ледмане, сообщает LETA.

Полиция в 12:40 получила вызов, что в Ледмане на автодороге Тинужи - Кокнесе произошло фронтовое столкновение между грузовым автомобилем Volvo и легковой автомашиной Mercedes Benz.

По предварительной информации, один человек пострадал, а два погибли. Обстоятельства случившегося будут выяснены в расследовании.

Полоса в направлении Рига - Тинужи перекрыта.

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