Тяжелая авария в Ледмане: двое погибли, один пострадал
Сегодня, 9 июня, в 12:40 в Государственную полицию поступил вызов о лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля в Ледмане, сообщает LETA.
Сегодня, 9 июня, в 12:40 в Государственную полицию поступил вызов о лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля в Ледмане, сообщает LETA.
VP 12.40 saņēma izsaukumu, ka Lēdmanē notikusi frontāla sadursme starp kravas auto un vieglo auto. Sākotnējā info liecina, ka 3 personas ir cietušas, bet 2 gājušas bojā. Precīzi notikušā apstākļi tiks skaidroti izmeklēšanā. Josla virzienā no Rīgas uz Tīnūžiem ir slēgta. https://t.co/Nko8hILvNX— Valsts policija (@Valsts_policija) June 9, 2022
Полиция в 12:40 получила вызов, что в Ледмане на автодороге Тинужи - Кокнесе произошло фронтовое столкновение между грузовым автомобилем Volvo и легковой автомашиной Mercedes Benz.
По предварительной информации, один человек пострадал, а два погибли. Обстоятельства случившегося будут выяснены в расследовании.
Полоса в направлении Рига - Тинужи перекрыта.
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