Полезно! ⟩ Бесплатные занятия в Риге для взрослых и детей из Украины

Центр при поддержке "Дома пресвятой семьи" ФОТО: Из личного архива

"Мы хотим помочь людям отвлечься от войны и занять их свободное время с пользой. Для детей мы проводим креативные занятия, которые направлены на развитие талантов, а для взрослых предоставляем языковые курсы. Мы хотим подарить людям радость, оказать им поддержку и показать, что они здесь не одни", - говорит Ольга.

Здесь дети из Украины могут посетить уроки пения, выучить украинские народные песни, научиться танцевать латиноамериканские танцы, укрепить свое здоровье с помощью гимнастики, а также иногда для детей проходят экскурсии по Риге.

"Мы хотим вернуть детей к их прежнему образу жизни, чтобы они начали жить как до 24 февраля - до начала войны. У детей должно быть детство, несмотря на все события и обстоятельства, которые сейчас происходят", - убеждена руководитель проекта.

Большая часть преподавателей здесь - из Украины: например, Юля из Мариуполя преподает танцы, Марьяна - преподаватель в хоре, есть девушка из Сумской области, которая проводит уроки по английскому языку. Ольга очень рада, что, помимо доброго дела, удалось еще и трудоустроить украинок.

Центр также предлагает курсы латышского языка, чтобы украинцам было легче адаптироваться, а также уроки английского. Все занятия здесь для украинцев абсолютно бесплатные.

Центр работает пять дней в неделю, и каждый день приходит в среднем около 20 человек, но волонтеры готовы принять намного больше украинцев. Центр готов открыть курсы по рисованию, нейрографике и монтажу видео, если на это будет спрос.

"Люди бегут в чужую страну, где они ничего не знают, и думают, что их тут никто не ждет. Наша задача показать, что мы их ждем, что мы готовы их принять и мы к ним относимся с большим пониманием и благодарностью. Мы - в Латвии - понимаем, за что сейчас борется Украина, ведь они сражаются не только за свою свободу, но и за свободу всех стран Европы и стран Балтии, и мы хотим хоть таким образом высказать нашу благодарность всем украинцам", - признает Ольга.

Война продолжается, но жизнь не останавливается, нужно пытаться жить в новых реалиях, и Ольга обращается ко всем матерям, приехавшим из Украины в Латвию: "Самое главное, что вы сейчас находитесь здесь - в Латвии - и вы в безопасности. Самое страшное вы уже пережили - это уже позади, и нужно жить дальше. Постарайтесь вернуть все на круги свои - это очень сложно, но это нужно сделать. От вас главное - желание и силы, а мы, в свою очередь, предоставим вам возможности и ресурсы".

Центр при поддержке "Дома пресвятой семьи" ФОТО: Из личного архива

Курсы латышского языка Понедельник - 17:00-18:00

Четверг - 17:30-18:30 Курсы английского языка Вторник/среда - 18:30-19:00 (группа А1) и 16:00-17:00 (группа А1)

Среда - 17:30-18:30, пятница - 18:30-19:30 (группа А2)

Вторник/пятница - 17:30-18:30 (группа В1) Хор для детей Понедельник - 17:00-17:30

Суббота - 13:30-15:00 Танцы для детей Пятница - 17:30-18:30 Хор для взрослых Суббота - 15:00-16:00 Гимнастика для взрослых: Понедельник/среда - 15:00-16:00 Адрес центра: улица Клостера, 5, Рига Контактный номер: +371 20000466 Ресурс в Telegram: https://t.me/uaenlv