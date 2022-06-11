"От латвийского сердца – украинскому". В Риге стартует мозаичный марафон в поддержку украинского искусства

Россия, покушаясь на Украину, сама себя уничтожает, уничтожает собственную культуру, потому что ничего своего нет. Чем они могут поделиться – маршем каким-то, "русским миром", от которого все шарахаются?

- Как бы Вы прокомментировали развитие культуры в России на сегодняшний день?

- Вот у нас в Латвии очень чтят и любят национальные традиции – люди носят и костюмы национальные, и праздники с песнями и танцами происходят – это же душа народа.

В Украине то же самое – вот Праздник вышиванки был недавно.

В России я такого никогда не наблюдал. Где-то было сказано, что российский национальный костюм – это военный мундир. Там День Победы, марш, военная форма, пьянка, драка и мордобой – вот и все. Это, конечно, не обо всех – я встречался с людьми из России интеллигентными, образованными, но, к сожалению, многие из этих людей либо под давлением, либо они таки прогнулись. В России сейчас быть честным – это быть героем, как на фронте стоять.

- Как Вы видите развитие украинской и российской культуры в ближайшее время?

- Я думаю, что война закончится и откроется огромное количество течений и идей в украинской культуре: появится шикарная литература, кино, документальное кино – это же столько тем: и героических, и военных, и о любви на войне, и о жертвах, и о детях – "Голливуд" будет отдыхать.

А о чем будет рассказывать Россия? Как они поджали хвост, как они насиловали и убивали? Россия и сейчас особо ничего не создавала – только из пальца высосанное фэнтези, уже даже не сюжетная литература, а структурированная – люди соревнуются, кто лучше метафору создаст или предложение напишет. Это люди-водомерки, то есть они глубину колодца меряют собственными прыжками на поверхности, а мы же говорим о глубине. Поэтому украинскую культуру ждет рассвет, а российскую – если не упадок, то она точно останется в тени.

Наша жизнь – это тоже мозаика . Здесь прослеживается тоже некий символизм – музей разрушен на частички, а мы соберем его и вернем в нашем, балтийском, ключе, с той любовью, которую мы показываем своим неравнодушным отношением.

Практическая информация

Реализацией проекта "Открытая мастерская" Вадим Верник вносит свой вклад в развитие новой украинской культуры. Каждый желающий присоединиться к инициативе "Открытая мастерская" может стать соавтором мозаики, которую со временем передадут в восстановленный музей Марии Примаченко в Иванкове, под работами будут указаны имена всех, кто принимал участие в их создании.

Мастер-классы по изготовлению мозаики будут проходить каждые выходные с 18.06 по 18.08 с 10:00 до 18:00.

Записаться на мастер-класс можно через страничку проекта в Facebook либо же написав в Facebook кому-то из организаторов проекта.

Перед началом работы над мозаикой вы получите паспорт проекта (как должна выглядеть мозаика, которую вы будете создавать), а также уже готовую цветную заготовку, на которую вы будете выкладывать мозаику, и соответствующий инвентарь – муранскую смальту, из которой вы будете делать мозаику, и инструменты, которые вам понадобятся в работе.

Каждому, кто присоединится к изготовлению работ, будут помогать Вадим Верник и его студенты.

Также в рамках проекта вы сможете посетить лекции, которые будет проводить Мария Зенкова на темы: история примитивизма в искусстве, украинская мозаика, особенности и уникальность стиля Марии Примаченко.

Как уверяет Вадим Верник, это будет не просто копирование произведений Примаченко в мозаике, а нечто большее: "Мы будем творить внутреннюю Марию Примаченко, и неизвестно, с какими животными мы там познакомимся".