Ласицкене написала эмоциональное письмо главе МОК Томасу Баху

В своём эмоциональном письме Ласицкене заявила, что её очень злит ситуация с отстранением российских легкоатлетов от международных стартов. Легкоатлетка обвинила Баха в том, что он "гораздо ближе к политике и всё дальше от атлетов и профессионального спорта в целом".

"Из последних семи лет суммарно я около четырёх не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной... Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достает из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи", - написала Ласицкене.

"Вы говорите, что отстранили россиян из-за опасений по поводу нашей безопасности, но это неправда. Выступления теннисистов по всему миру лишний раз это доказывают. Болельщики влюбляются в атлетов не по национальному признаку, а благодаря тому, что те демонстрируют на соревнованиях".

По мнению спортсменки, олимпийскому движению и спорту в целом уже давно пора отказаться от использования национальных флагов и гимнов на всех турнирах. Ласицкене также отметила, что действия Баха не остановили войну, а зародили новую - околоспортивную, сдержать которую уже невозможно.

"Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придётся признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги", - добавила легкоатлетка.

Отметим, что письмо Ласицкене процитировали многие прокремлёвские СМИ, правда, вырезав кусок, в котором легкоатлетка выступает против войны в Украине.

"Мои основные коллеги по сектору - украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном".

Мария Ласицкене - российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка (2020), первая и единственная в истории (как среди мужчин, так и среди женщин) трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (2015, 2017, 2019).