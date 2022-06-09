Пт, 10.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Сейм уйдет на каникулы 17 июня

Заседание Сейма. ФОТО: Saeimas kanceleja

Президиум Сейма и совет фракций договорились о том, что весенняя сессия парламента закончится 17 июня, сообщили агентству в пресс-службе Сейма.

Начало осенней сессии планируется 5 сентября. Даты закрытия весенней сессии и открытия осенней еще должны быть утверждены на заседании Сейма.

В перерыве между сессиями по необходимости могут созываться внеочередные заседания парламента.

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