Сейм уйдет на каникулы 17 июня
Президиум Сейма и совет фракций договорились о том, что весенняя сессия парламента закончится 17 июня, сообщили агентству в пресс-службе Сейма.
Президиум Сейма и совет фракций договорились о том, что весенняя сессия парламента закончится 17 июня, сообщили агентству в пресс-службе Сейма.
Начало осенней сессии планируется 5 сентября. Даты закрытия весенней сессии и открытия осенней еще должны быть утверждены на заседании Сейма.
В перерыве между сессиями по необходимости могут созываться внеочередные заседания парламента.
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