Главное за 9 июня ⟩ Запрет российских телеканалов, отставка правительства ДНР и обещания Нацобъединения

Полиция нашла Тамару Перконе 1988 года рождения, которую разыскивали по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, сообщили в Госполиции.

Этой весной во многих местах наблюдалось большое количество клещей. Янис Дрейманис, энтомолог Латвийского национального музея природы, отмечает, что это можно объяснить благоприятными зимними условиями - клещи хорошо перезимовали, поэтому в теплую погоду их активность возросла.

Главное за рубежом:

Минуло уже более 100 дней войны, ежедневно уносящей сотни жизней. По оценкам президента Украины Владимира Зеленского, война приобрела позиционный характер, а ситуация сложилась патовая. Вооружение от союзников поступает, но далеко не в тех объемах, как хотелось бы. И если раньше эксперты прочили относительно быстрое завершение военного конфликта, то теперь прогнозы более осторожные. Об этом RUS TVNET поговорил с киевским политтехнологом Олегом Постернаком.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя ответил на вопросы Би-би-си в программе HardTalk. Русская служба пересказывает основные фрагменты этого интервью.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отправил в отставку правительство во главе с премьером Александром Ананченко. Отставку правительства Пушилин объяснил "необходимостью усилить интеграционные процессы".

Сейчас в Национальном реабилитационном центре "Вайвари" лечится украинская пара, чей автомобиль был обстрелян из миномета при эвакуации из Мариуполя. Во время обстрела погибла шестилетняя Елизавета. Отец потерял руку, а матери пришлось ампутировать ноги, сообщает передача Panorāma.

Фотография 16-летней Валерии из Харькова в красном бальном платье обошла весь мир. 7 июня, в день, на который еще до войны в Украине у харьковских школьников был запланирован выпускной бал, она пришла к развалинам своей школы № 134, полностью разрушенной российскими ракетами.

В Великобритании уже несколько лет разыскивают уроженку Латвии Елену, которая в 2008 году без вести пропала у одной из станций лондонского метро. Ее партнер рассказал, какой была последняя информация от Елены, пишет портал Apollo.

На прошлой неделе события в аэропорту Дублина вызвали широкий резонанс: около 1400 человек пропустили рейсы из-за проверок безопасности. Через несколько дней после произошедшего администрация аэропорта объявила о решениях, которые будут приняты, чтобы предотвратить повторение подобных задержек. Аналогичные трудности наблюдались и в лондонском аэропорту. Несколько латвийцев поделились своим опытом пребывания в аэропорту в социальной сети Facebook. Apollo выяснил обстоятельства и связался с соотечественниками, столкнувшимися с этими проблемами.

Интересное чтиво:

Нацобъединение - одна из самых опытных и стабильных политических сил Латвии. Достаточно сказать, что сразу две партии, которые позже станут частью объединения, участвовали еще в выборах в первый Сейм независимой Латвии - и получили в сумме 21 место в парламенте. Помогает ли история и стабильность выполнять свои обещания?

Не успела экономика Латвии оправиться от последствий пандемии коронавируса, как столкнулась с новыми вызовами. Война в Украине, антироссийские санкции и сбои в цепочках поставок вызвали головокружительный рост цен на продукты, энергоносители и услуги. Инфляция в стране впервые с 2008 года превысила десять процентов, и это не предел. Грозит ли нам очередной кризис, как адаптироваться к изменениям, что нужно делать правительству и какую роль в этих процессах играет Рига? Об этом и не только поговорили с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым.

Острый перец с прошутто, фаршированный сыром, зажаренный на гриле, идеально сочетается с холодным пивом Heineken. Во время приготовления этой закуски в шоу "Знаменитости на углях" солисты юмористического рэп-дуэта Bermudu Divstūris рассказали, что остались довольны своим выступлением на конкурсе Supernova, и поблагодарили всех, кто за них голосовал.

Существует несколько лайфхаков, зная которые, процесс борьбы с лишним весом может пройти проще и менее мучительно. Почему, например, "похудеть на холодном супе" не так уж и легко, а перекус в виде ягод - не всегда хорошая идея, разбираемся с сертифицированным тренером по фитнесу, фитнес-нутрициологом, руководителем международного проекта по снижению веса Екатериной Малнач.

3 июня в клубе "First Мир" в рамках благотворительного тура STAND WITH UKRAINE выступили такие популярные музыканты, как рэпер Face, группы "Нервы" и "Порнофильмы".