В храме Санкт-Петербурга произошла стрельба
В Санкт-Петербурге в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте произошла стрельба, сообщает портал "Медуза".
В Санкт-Петербурге в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте произошла стрельба, сообщает портал "Медуза".
В Росгвардии заявили "Интерфаксу", что наряд обнаружил в храме погибшего мужчину, который, по предварительным данным, и открыл стрельбу.
При этом петербургские издания "Фонтанка" и 78.ru пишут, что мужчина жив и был отправлен в больницу. Оба источника пишут, что стрельба велась из травматического оружия.
78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. "Фонтанка" заявляет, что он пытался покончить с собой.
Данных о других пострадавших нет.
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