Пт, 10.06.2022
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В храме Санкт-Петербурга произошла стрельба

Полиция. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте произошла стрельба, сообщает портал "Медуза".

В Росгвардии заявили "Интерфаксу", что наряд обнаружил в храме погибшего мужчину, который, по предварительным данным, и открыл стрельбу.

При этом петербургские издания "Фонтанка" и 78.ru пишут, что мужчина жив и был отправлен в больницу. Оба источника пишут, что стрельба велась из травматического оружия.

78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. "Фонтанка" заявляет, что он пытался покончить с собой.

Данных о других пострадавших нет.

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