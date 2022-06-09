В храме Санкт-Петербурга произошла стрельба

В Росгвардии заявили "Интерфаксу", что наряд обнаружил в храме погибшего мужчину, который, по предварительным данным, и открыл стрельбу.

При этом петербургские издания "Фонтанка" и 78.ru пишут, что мужчина жив и был отправлен в больницу. Оба источника пишут, что стрельба велась из травматического оружия.

78.ru называет стрелявшего постоянным прихожанином храма. "Фонтанка" заявляет, что он пытался покончить с собой.

Данных о других пострадавших нет.