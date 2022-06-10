Путин сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение территорий

Путин не упомянул в этом контексте войну против Украины.

24 февраля, объявляя о начале вторжения (Путин называет его "специальной военной операцией", этого же власти требуют от российских СМИ) российский президент называл целью "денацификацию" и "демилитаризацию". Он утверждал: "В наши планы не входит оккупация украинских территорий".

Кремль отрицательно отвечал на вопросы, будет ли целью вторжения захват территории Украины и смена режима. Его представитель Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему считает Владимира Зеленского президентом страны.

В то же время на территории оккупированных областей Украины назначенные российской стороной администрации заявляют о планах проведения референдумов с вопросом о присоединении к России. Эти регионы посещает первый заместитель кремлевской администрации Сергей Кириенко. Со ссылкой на него очевидцы этих визитов сообщали, что Кириенко якобы поддерживает проведение референдумов. Официально же Кремль заявляет, что вопрос о присоединении должны решать жители украинских регионов.

Ранее в четверг РИА Новости опубликовало интервью с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который командовал чеченскими бойцами и принимал участие в захвате Мариуполя. Из сказанного им следовало, что вторжение не прекратится, пока Зеленский остается у власти.

Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, могут ли, с точки зрения Кремля, быть достигнуты результаты "специальной военной операции" без смены власти. "Это я оставляю без комментариев", - сказал он.

Зеленский заявляет, что Украина будет бороться до победы, а мирные переговоры с Путиным согласен вести при условии возвращения российских войск на позиции 24 февраля. Кремль отвергает такой подход. Война в Украине продолжается уже 106 дней.

Андрей Захаров, корреспондент Русской службы Би-би-си, о "политике прошлого":

"Свою речь о "возвращении территорий" Путин мог сказать на открытии выставки, посвященной любому российскому правителю, жившему до Второй мировой войны. В данном случае она была произнесена на фоне портрета Петра I, но это чистая формальность: в этом году ему исполняется 350 лет, а у Александра I, например, дата некруглая, ее не празднуют. Но то же самое президент России мог сказать и на фоне его живописных портретов.

До Второй мировой войны, а уж тем более во времена Петра I силовой захват соседних территорий считался в целом допустимым способом решения внешнеполитических конфликтов. Претензии - война - мир, и вот новая земля отходит победителю: все мы проходили в школе даты бесконечных русско-турецких войн, учась отличать их результаты по территориальным приобретениям.