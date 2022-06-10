Путин сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение территорий

Спор, какая территория исконная, а какая нет, может довести до весьма опасных выводов. Просто после Второй мировой войны - самой страшной войны в истории человечества, которая родилась как раз из территориальных претензий - их не принято вести. Государствам принадлежат те территории, на которых они находятся. Перекраивание границ возможно только при всеобщем консенсусе, который, например, сопровождал распад Советского Союза.
Западные политики, комментируя российско-украинскую войну, часто говорят, что Путин хочет вести себя как политик прошлого, то есть перекраивать границы силовым способом. Подозреваю, что российский президент, много читающий историческую литературу, полагает, что раз так делали Петр I, Александр I, Наполеон или Бисмарк, то может делать и он. И в этом смысле совершенно не важно, на фоне чьего портрета он постулирует свое право быть политиком эпохи модерна - эпохи, которая, как принято считать, закончилась после Второй мировой войны".
Путин и Петр
О том, что 350-летие Петра I используют для создания образа полководца Путина, писало издание "Агентство. Новости". В четверг Путин посетил мультимедийную выставку "Петр I. Рождение империи". Издание называет этот визит неслучайным, поскольку высокопоставленные российские чиновники в последнее время в своих заявлениях неоднократно прямо или косвенно сравнивали политику Петра с действиями Путина.
Перед посещением выставки Путин направил приветствие по случаю открытия в Москве международного форума "История для будущего. Образ Петра" который как и выставка проводится на ВДНХ. В нем он назвал российского императора "патриотом", который "всецело посвятил себя служению Отечеству" и смог укрепить международный авторитет России как "могущественной, суверенной державы".
Петр "прорубил окно" в Европу, перенеся в Россию большое число европейских практик. После вторжения в Украину от работы в России отказались десятки крупнейших мировых компаний, нарушились логический цепочки, встали автозаводы, прекращена продажа многих товаров, прекратилось авиасообщение с Западом.
Эпоху Петра I и войну с Украиной еще в апреле сравнивал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", - говорил Нарышкин на открытии выставки "Петр I и его эпоха".
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!