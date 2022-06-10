Пт, 10.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Путин сравнил себя с Петром I и назвал своей задачей возвращение территорий

ФОТО: BBC News

Российский президент Владимир Путин, в феврале начавший вооруженное вторжение в Украину, впервые заговорил о целях России "возвращение" территорий, сравнив события этого года с временами Петра I, чье 350-летие которого отмечают в России в четверг.

Вот дословная цитата: "То, что нам приходится как бы защищать себя, бороться за это, то это очевидная вещь. Вот сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петра I. Почти ничего не изменилось. Удивительно! Как-то приходишь к этому пониманию. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал! Он возвращал! Да, так и есть! Там, где Петербург основан - он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы - его первых походов. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял. Вот чего делал.

"Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", - подытожил Путин, широко улыбаясь. Он встречался на ВДНХ с молодыми предпринимателями, там же он посещал выставку, посвященную Петру I.

Путин не упомянул в этом контексте войну против Украины.

24 февраля, объявляя о начале вторжения (Путин называет его "специальной военной операцией", этого же власти требуют от российских СМИ) российский президент называл целью "денацификацию" и "демилитаризацию". Он утверждал: "В наши планы не входит оккупация украинских территорий".

Кремль отрицательно отвечал на вопросы, будет ли целью вторжения захват территории Украины и смена режима. Его представитель Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему считает Владимира Зеленского президентом страны.

В то же время на территории оккупированных областей Украины назначенные российской стороной администрации заявляют о планах проведения референдумов с вопросом о присоединении к России. Эти регионы посещает первый заместитель кремлевской администрации Сергей Кириенко. Со ссылкой на него очевидцы этих визитов сообщали, что Кириенко якобы поддерживает проведение референдумов. Официально же Кремль заявляет, что вопрос о присоединении должны решать жители украинских регионов.

Ранее в четверг РИА Новости опубликовало интервью с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который командовал чеченскими бойцами и принимал участие в захвате Мариуполя. Из сказанного им следовало, что вторжение не прекратится, пока Зеленский остается у власти.

Песков отказался отвечать на вопрос журналистов, могут ли, с точки зрения Кремля, быть достигнуты результаты "специальной военной операции" без смены власти. "Это я оставляю без комментариев", - сказал он.

Зеленский заявляет, что Украина будет бороться до победы, а мирные переговоры с Путиным согласен вести при условии возвращения российских войск на позиции 24 февраля. Кремль отвергает такой подход. Война в Украине продолжается уже 106 дней.

Андрей Захаров, корреспондент Русской службы Би-би-си, о "политике прошлого":

"Свою речь о "возвращении территорий" Путин мог сказать на открытии выставки, посвященной любому российскому правителю, жившему до Второй мировой войны. В данном случае она была произнесена на фоне портрета Петра I, но это чистая формальность: в этом году ему исполняется 350 лет, а у Александра I, например, дата некруглая, ее не празднуют. Но то же самое президент России мог сказать и на фоне его живописных портретов.

До Второй мировой войны, а уж тем более во времена Петра I силовой захват соседних территорий считался в целом допустимым способом решения внешнеполитических конфликтов. Претензии - война - мир, и вот новая земля отходит победителю: все мы проходили в школе даты бесконечных русско-турецких войн, учась отличать их результаты по территориальным приобретениям.

Земли, которые Россия получила после Северной войны с Швецией, действительно когда-то были подконтрольны Великому Новгороду. Но на них жили и финно-угорские племена, что даже Путина признает. Значит, они должны достаться Финляндии? А как быть с самой Финляндией, которую Россия получила в результате Русско-шведской войны в начале XIX века при том самом Александре I?

Спор, какая территория исконная, а какая нет, может довести до весьма опасных выводов. Просто после Второй мировой войны - самой страшной войны в истории человечества, которая родилась как раз из территориальных претензий - их не принято вести. Государствам принадлежат те территории, на которых они находятся. Перекраивание границ возможно только при всеобщем консенсусе, который, например, сопровождал распад Советского Союза.

Западные политики, комментируя российско-украинскую войну, часто говорят, что Путин хочет вести себя как политик прошлого, то есть перекраивать границы силовым способом. Подозреваю, что российский президент, много читающий историческую литературу, полагает, что раз так делали Петр I, Александр I, Наполеон или Бисмарк, то может делать и он. И в этом смысле совершенно не важно, на фоне чьего портрета он постулирует свое право быть политиком эпохи модерна - эпохи, которая, как принято считать, закончилась после Второй мировой войны".

Путин и Петр

О том, что 350-летие Петра I используют для создания образа полководца Путина, писало издание "Агентство. Новости". В четверг Путин посетил мультимедийную выставку "Петр I. Рождение империи". Издание называет этот визит неслучайным, поскольку высокопоставленные российские чиновники в последнее время в своих заявлениях неоднократно прямо или косвенно сравнивали политику Петра с действиями Путина.

Перед посещением выставки Путин направил приветствие по случаю открытия в Москве международного форума "История для будущего. Образ Петра" который как и выставка проводится на ВДНХ. В нем он назвал российского императора "патриотом", который "всецело посвятил себя служению Отечеству" и смог укрепить международный авторитет России как "могущественной, суверенной державы".

Петр "прорубил окно" в Европу, перенеся в Россию большое число европейских практик. После вторжения в Украину от работы в России отказались десятки крупнейших мировых компаний, нарушились логический цепочки, встали автозаводы, прекращена продажа многих товаров, прекратилось авиасообщение с Западом.

Эпоху Петра I и войну с Украиной еще в апреле сравнивал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Одна из самых грандиозных военных побед была завоевана Петром I в битве под Полтавой. Я думаю, он перевернулся бы в гробу, узнав, до чего довели эти земли в последние три десятилетия потомки славных запорожцев", - говорил Нарышкин на открытии выставки "Петр I и его эпоха".

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