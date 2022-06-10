В Лиепае во время концерта представителей партии Шлесерса были задержаны несколько человек

Еще с мая по всей Латвии проходят благотворительные концерты "Gaisma krīt", которые "посвящены семейной поддержке" и в которых принимают участие музыканты, представители партии "Латвия на первом месте" Йоланта Гулбе Пашкевича и Денис Пашкевич. На турне внимание обратило и Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB).

Вечером в четверг такой концерт прошел в Лиепае, на площади Яниса Чаксте, и, как свидетельствуют снятые очевидцами опубликованные в соцсетях визуальные материалы, во время концерта был задержан мужчина с флагом Украины. Его повалили на землю, а флаг полиция положила ему на спину.

Как сообщает портал liepajniekiem.lv, задержанный - местный житель Александр Вабелис, который пришел на мероприятие с флагом Украины. Неофициально известно, что была задержана и девушка с радужным флагом.

Представитель Госполиции Симона Гравите пояснила, что полиция несет ответственность за обеспечение общественного порядка. В конкретной ситуации - во время согласованного мероприятия лица были задержаны за хулиганские действия, в частности, за создание конфликтов, нарушение общественного порядка, нарушение общепринятых норм поведения, а также неподчинение законным требованиям работников полиции.

За упомянутые действия были начаты административные процессы за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

Задержание абсолютно не связано с взятыми с собой флагами, отмечает полиция. В то же время стражи порядка указывают, что наличие флага Украины у человека не означает, что законы и установленная в них ответственность на него более не распространяются, использование этого флага для совершения нарушения - неуважение к обществу и народу Украины.