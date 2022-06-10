Груз 200: что известно о потерях России в Украине к середине июня

На каждом из кладбищ обнаружены захоронения военных, погибших после 24 февраля 2022 года. На крестах закреплены фотографии мужчин в военной форме, на могилах лежат венки от министерства обороны. В публичном пространстве назывались имена не всех захороненных.

На центральном кладбище Хабаровска после начала войны в Украине появилось 18 могил военных. Имена 15 из них (то есть более 80%) не назывались публично и не упоминались даже в соцсетях. При этом шестеро военных погибли еще в марте, а четверо - в апреле.

На кладбище под Новороссийском - шесть новых могил, имена пятерых военнослужащих ранее не оглашались. После изучения захоронений на кладбище Воронежа удалось установить три фамилии военных, о которых ранее не сообщалось публично.

Всего Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 14 кладбищах в городах и селах России. На каждом из них были могилы солдат, о гибели которых не сообщалось публично, их доля варьировалась от 30 до 100%.

Таким образом, мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-70% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных перевалило за 30 тысяч.

Минобороны России последний раз отчитывалось о потерях в конце марта. 1 июня председатель комитета Госдумы России по обороне заявил, что Россия "практически перестала терять людей" в Украине. При этом в ряде регионов России похороны военных проходят ежедневно.

Гибнущие добровольцы

ФОТО: BBC

К 10 июня Би-би-си обнаружила сообщения о гибели в Украине по меньшей мере 113 россиян, названных в публикациях добровольцами. Реальный статус этих людей не всегда ясен.

Некоторые из них воевали в Украине в составе неких казачьих отрядов, другие, по всей видимости, заключили краткосрочные контракты с минобороны или Росгвардией.

46% погибших добровольцев - люди старше 40 лет, 20 человек отправились воевать, будучи старше 50 лет.

Абсолютное большинство погибших добровольцев имеет за плечами опыт службы в армии по призыву или контракту. Тем не менее, о гибели добровольцев сейчас сообщают чаще, чем о представителях других категорий военных. Возможно, это связано с тем, что перед отправкой на фронт с добровольцами проводят лишь 7 дней занятий. Чаще всего это делается на базе университете спецназа в Чечне.

Пополнение в армию набирают и более традиционными способами. Только на сайте министерства обороны сейчас размещено 500 вакансий. Почти в 30% случаев пункты отбора на военную службу располагаются в городах Дагестана - Махачкале, Хасавюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнакске.

Обещанный оклад - от 300 тысяч рублей. Для многих регионов России, где отсутствуют социальные лифты, служба в армии по контракту является чуть ли не единственной возможностью заработать.