Украинский военный эксперт: Россия установила новый срок взятия Северодонецка

"Дело в том, что пришла информация - новый срок. Уже не 10 июня, а 22 июня", - сказал Жданов.

Он также проинформировал, что в район Северодонецка направлены российские подразделения, ранее воевавшие на запорожском направлении у города Мелитополь.

"Я предполагаю, что они пошли не на Херсон, а пошли в сторону Северодонецка. Да, это дальше, чем на Херсон.

Но дело в том, что на херсонском направлении незначительное продвижение наших войск. И там мы просто расширяем плацдарм, мы там не проводим массированных атак. Мы просто атакуем на отдельных участках. А вот северодонецкое направление они, скорее всего, будут усиливать, и эта пауза может немного подзатянуться, и она превратится в перегруппировку войск", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что операцией по взятию Северодонецка будет руководить генерал Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко, а российскими войсками в Украине продолжает руководить генерал Александр Дворников. Жидко, как и Дворников, получил военный опыт в Сирии.

Генштаб Украины признает продвижение россиян к Бахмуту

В сводке на утро 10 июня, 107-го дня войны, украинский генштаб, в частности, признает продвижение российских войск к одному из ключевых опорных пунктов, городу Бахмут.

"Противник ведет наступление на направлении Воздвиженка - Роты, имеет частичных успех, закрепляется на занятых рубежах", - говорится в сводке.

Воздвиженка и Роты - селения всего в нескольких километрах на юго-восток от Бахмута.

Продвижение противника в районе Рот, а также в расположенной севернее Камышевахе украинский генштаб признавал и в предыдущей сводке.

В Северодонецке, пишет генштаб, продолжаются бои и пока безуспешные, как утверждает украинское командование, попытки россиян выйти на дорогу Бахмут - Лисичанск.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.