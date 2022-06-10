Выявлено 205 новых случаев Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 116,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 1844 лабораторных теста на Covid-19, 9,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 71 человек не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 134 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 830 281 человека в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах сократилось со 113 до 103 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 10 пациентов с Covid-19, выписаны 11 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 29 пациентов, в том числе у 21 человека среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми пациентов - тяжелое.