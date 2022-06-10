Билеты на следующий Праздник песни и танца станут дороже
Билеты на следующий Праздник песни и танца станут дороже на 30%, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр культуры Наурис Пунтулис.
Билеты на следующий Праздник песни и танца станут дороже на 30%, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр культуры Наурис Пунтулис.
По словам министра, цены на билеты вырастут, как как растут расходы на организацию праздника, сообщает агентство LETA.
По словам министра, предварительно даже по самым оптимистичным подсчетам для проведения праздника дополнительно потребуется минимум 3,5 - 5 миллионов евро.
Пунтулис надеется и на рост активности спонсоров.
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