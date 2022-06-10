Сб, 11.06.2022
В настоящее время других вариантов нет - памятник нужно убрать, потому что здесь собираются люди, пропагандирующие враждебные латвийскому государству идеологии. Кристап Гулбис, художник
Кристап Гулбис, художник

Билеты на следующий Праздник песни и танца станут дороже

Праздник песни и танца ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Билеты на следующий Праздник песни и танца станут дороже на 30%, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр культуры Наурис Пунтулис.

По словам министра, цены на билеты вырастут, как как растут расходы на организацию праздника, сообщает агентство LETA.

Пунтулис проинформировал, что в будущем году на проведение Праздника песни и танца обеспечено 6,5 миллионов евро, однако уже сейчас понятно, что этой суммы не хватит.

По словам министра, предварительно даже по самым оптимистичным подсчетам для проведения праздника дополнительно потребуется минимум 3,5 - 5 миллионов евро.

Пунтулис надеется и на рост активности спонсоров.

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